Носки под летнюю обувь: как их правильно подобрать, чтобы сделать образ стильным

Раньше носки с летней обувью считались моветоном, однако, как известно, тренды постоянно меняются. Поэтому можно поэкспериментировать со стилем, как это делают многие знаменитости и стритстайл-блогеры.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Чтобы образ выглядел гармонично, очень важно подобрать к туфлям или босоножкам носки из правильного материала. Например, с сандалиями на грубой подошве или с массивными лоферами из кожи лучше надеть носки из хлопка. А вот утонченные босоножки, как у Роузи Гантингтон-Уайтли, отлично дополнят капроновые полупрозрачные варианты.



Роузи Гантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)

Еще одно модное правило - следует учитывать пропорции фигуры при выборе носков под летнюю обувь. Любые носки будут "обрезать" ноги и делать их нижнюю часть чуть более массивной. Чтобы этого избежать, просто носите носки с босоножками или туфлями только с брюками.

Как носить носки с босоножками (фото: instagram.com/nualameenehan)

А если вы выбрали обувь с ремешками и лук с юбкой, носки должны заканчиваться чуть выше застежки.

Носки с босоножками (фото: instagram.com/laurareaney)

Также важно, чтобы носки подходили под другие детали вашего образа. Лучше всего подбирать однотонные носки без принта и других декоративных элементов. Если на летней обуви есть декор, например, банты или стразы, то яркие носки с принтом или цветным швом перегрузят образ.

Носки с босоножками (фото: instagram.com/laurareaney)

Если вы не боитесь смелых экспериментов, сыграйте на контрасте. Главное, чтобы такое цветовое сочетание нравилось вам.

Носки с летней обувью (фото: instagram.com/maruko_graphy)

Однако ни в коем случае не следует носить телесные капроновые носки под босоножки и другую летнюю обувь. Телесные носки из капрона уместны исключительно при наличии делового дресс-кода. И даже в этом случае не стоит носить их с юбками - только с брюками. В повседневных образах такая деталь очень сильно дешевит образ и смотрится неактуально.

Не бойтесь экспериментов (фото: instagram.com/soumyamohantyofficial)