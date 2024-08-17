Носки под летнюю обувь: как их правильно подобрать, чтобы сделать образ стильным

Каждая девушка хочет выглядеть не просто привлекательно, а и выделяться из серой толпы. В этом помогут простые приемы со стилем.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как правильно подобрать носки под летнюю обувь и с какой одеждой носить такое сочетание, чтобы быть в тренде.
Раньше носки с летней обувью считались моветоном, однако, как известно, тренды постоянно меняются. Поэтому можно поэкспериментировать со стилем, как это делают многие знаменитости и стритстайл-блогеры.
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Чтобы образ выглядел гармонично, очень важно подобрать к туфлям или босоножкам носки из правильного материала. Например, с сандалиями на грубой подошве или с массивными лоферами из кожи лучше надеть носки из хлопка. А вот утонченные босоножки, как у Роузи Гантингтон-Уайтли, отлично дополнят капроновые полупрозрачные варианты.
Роузи Гантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)
Еще одно модное правило - следует учитывать пропорции фигуры при выборе носков под летнюю обувь. Любые носки будут "обрезать" ноги и делать их нижнюю часть чуть более массивной. Чтобы этого избежать, просто носите носки с босоножками или туфлями только с брюками.
А если вы выбрали обувь с ремешками и лук с юбкой, носки должны заканчиваться чуть выше застежки.
Носки с босоножками (фото: instagram.com/laurareaney)
Также важно, чтобы носки подходили под другие детали вашего образа. Лучше всего подбирать однотонные носки без принта и других декоративных элементов. Если на летней обуви есть декор, например, банты или стразы, то яркие носки с принтом или цветным швом перегрузят образ.
Носки с босоножками (фото: instagram.com/laurareaney)
Если вы не боитесь смелых экспериментов, сыграйте на контрасте. Главное, чтобы такое цветовое сочетание нравилось вам.
Однако ни в коем случае не следует носить телесные капроновые носки под босоножки и другую летнюю обувь. Телесные носки из капрона уместны исключительно при наличии делового дресс-кода. И даже в этом случае не стоит носить их с юбками - только с брюками. В повседневных образах такая деталь очень сильно дешевит образ и смотрится неактуально.
Не бойтесь экспериментов (фото: instagram.com/soumyamohantyofficial)
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Для написания материала были использованы Instagram-страницы модных блогеров и знаменитостей: Jiwon Yoon, Laura Reaney, Nuala Meenehan, Soumya Mohanty Gehlot, Rosie HW, Леси Никитюк.