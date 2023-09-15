Елементарні звички, які допоможуть менше хворіти восени та взимку: додайте їх до життя
Незабаром в Україну прийдуть холоди, а разом з ними й вірусні інфекції. Сезонні захворювання є досить поширеними, тому заразитися ними можна в будь-якому людному місці. Для підтримки імунітету, ви можете дотримуватися простих щоденних звичок.
Про них розповіла сімейна лікарка Аліна Волківська у своєму Instagram.
Як не хворіти восени та взимку
Людина щодня так чи інакше контактує з вірусами та бактеріями, навіть якщо не здогадується про це. Тому сховатися від них не вийде, лише боротися правильними методами:
- уникайте тісних контактів з хворими людьми
- залишайтеся вдома, коли захворіли чи тримайтеся на відстані від інших, щоб вони не захворіли
- пам'ятайте про гігієну рук, адже руки - найголовніше джерело передачі вірусів. Додатково можна також використовувати спиртовмісні (не менше 60%) антисептики.
- за відсутності паперових серветок, кашляйте чи чхайте в лікоть, а не в долоню. Виховайте цю звичку і в себе, і в дітей.
- не торкайтеся очей, носа та рота брудними руками
- дотримуйтеся соціальної дистанції не менше одного метра від інших і надягайте маску за потреби
- частіше гуляйте на свіжому повітрі. Річ у тому, що підчепити вірус під час прогулянки практично нереально. Вірусні частинки залишаються активними саме в сухому й теплому повітрі в приміщеннях.
- стежте за станом слизових оболонок носа. Якщо вони пересихають, робота місцевого імунітету порушується, а віруси з легкістю долають захисний бар'єр.
- зволожуйте слизові оболонки носа. Використовуйте для цього фізіологічний розчин чи готові сольові розчини.
- дбайте про оптимальні параметри повітря в приміщенні: температура від 18 до 20 градусів тепла, вологість 50-70% та обов'язкове часте провітрювання. Будь-яка система опалювання сушить повітря, тому варто використовувати зволожувачі.
- пийте достатньо рідини та харчуйтеся збалансовано
- налагодьте свій режим дня, сон і не забувайте про помірні фізичні навантаження
- подумайте про вакцинацію від грипу. За можливості провакцинувати потрібно всю сім'ю.
Лікар також радить не вестися на всі реклами препаратів і не скуповувати їх масово. Адже вплинути ліками на всі віруси, які існують, неможливо.
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