Елементарні звички, які допоможуть менше хворіти восени та взимку: додайте їх до життя

Незабаром в Україну прийдуть холоди, а разом з ними й вірусні інфекції. Сезонні захворювання є досить поширеними, тому заразитися ними можна в будь-якому людному місці. Для підтримки імунітету, ви можете дотримуватися простих щоденних звичок.

Як не хворіти восени та взимку

Людина щодня так чи інакше контактує з вірусами та бактеріями, навіть якщо не здогадується про це. Тому сховатися від них не вийде, лише боротися правильними методами:

уникайте тісних контактів з хворими людьми

залишайтеся вдома, коли захворіли чи тримайтеся на відстані від інших, щоб вони не захворіли

пам'ятайте про гігієну рук, адже руки - найголовніше джерело передачі вірусів. Додатково можна також використовувати спиртовмісні (не менше 60%) антисептики.

за відсутності паперових серветок, кашляйте чи чхайте в лікоть, а не в долоню. Виховайте цю звичку і в себе, і в дітей.

не торкайтеся очей, носа та рота брудними руками

дотримуйтеся соціальної дистанції не менше одного метра від інших і надягайте маску за потреби

частіше гуляйте на свіжому повітрі. Річ у тому, що підчепити вірус під час прогулянки практично нереально. Вірусні частинки залишаються активними саме в сухому й теплому повітрі в приміщеннях.

стежте за станом слизових оболонок носа. Якщо вони пересихають, робота місцевого імунітету порушується, а віруси з легкістю долають захисний бар'єр.

зволожуйте слизові оболонки носа. Використовуйте для цього фізіологічний розчин чи готові сольові розчини.

дбайте про оптимальні параметри повітря в приміщенні: температура від 18 до 20 градусів тепла, вологість 50-70% та обов'язкове часте провітрювання. Будь-яка система опалювання сушить повітря, тому варто використовувати зволожувачі.

пийте достатньо рідини та харчуйтеся збалансовано

налагодьте свій режим дня, сон і не забувайте про помірні фізичні навантаження

подумайте про вакцинацію від грипу. За можливості провакцинувати потрібно всю сім'ю.

Лікар також радить не вестися на всі реклами препаратів і не скуповувати їх масово. Адже вплинути ліками на всі віруси, які існують, неможливо.

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