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Шкарлет раскрыл детали об учебном годе 2022/23: что надо знать

Что известно об учебном сезоне 2022/23 (фото: РБК-Украина)
Автор: Марина Настевич

В Украине идет подготовка учебных заведений к началу 2022/23 учебного года, а именно создание безопасных условий пребывания детей, учащихся, студентов и работников в них с учетом вооруженной агрессии РФ.

Об этом рассказал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале.

Он перечислил принятые МОН меры по подготовке детских садов, школ, учреждений профессионально-технического образования, профессионального и высшего образования к началу нового учебного года.

Шкарлет отметил, что главной задачей является создать максимально безопасные условия для всех участников образовательного процесса.

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По словам министра, центральные и местные органы исполнительной власти вместе с учреждениями образования организуют мероприятия по:

  • обязательной проверке учреждений образования и прилегающих территорий на наличие взрывчатых предметов специалистами ГСЧС;
  • готовности локальных и объектовых систем оповещения (сирен);
  • приведение эвакуационных путей в соответствие с нормами законодательства;
  • приведение в готовность имеющегося фонда защитных сооружений гражданской защиты и создание новых;
  • дооборудование сооружений двойного назначения и простейших укрытий или обустройство быстровозводимых защитных сооружений в каждом учебном заведении с учетом обеспечения укрытия 100% участников образовательного процесса;
  • создание запасов материалов, оборудования, инструментов, воды и медицинских средств в учебных заведениях;
  • проведение тренировок об объявлении сигнала "Воздушная тревога".

"Несмотря на продолжение военного положения в Украине, каждый из нас прилагает максимум усилий, чтобы начать новый учебный год в привычном формате, а самое главное - безопасно. С каждым днем мы все ближе к победе!" - добавил Шкарлет.

Напомним, ранее стало известно, как жители временно оккупированных территорий могут поступить в украинские вузы.

Мы также писали, что украинские школьники и студенты смогут вернуться за парты своих учебных заведений 1 сентября. Образовательный процесс будет организован офлайн.

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