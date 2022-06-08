Шкарлет розкрив деталі про навчальний рік 2022/23: що треба знати

В Україні йде підготовка закладів освіти до початку 2022/23 навчального року, а саме створення безпечних умов перебування дітей, учнів, студентів і працівників у них з урахуванням збройної агресії РФ.
Про це розповів міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі.
Він перерахував вжиті МОН заходи з підготовки дитячих садочків, шкіл, закладів професійно-технічної освіти, фахової передвищої та вищої освіти до початку нового навчального року.
Шкарлет відмітив, що головним завданням є створити максимально безпечні умови для всіх учасників освітнього процесу.
За словами міністра, центральні і місцеві органи виконавчої влади разом із закладами освіти організовують заходи щодо:
"Попри продовження воєнного стану в Україні, кожен з нас докладає максимум зусиль, аби розпочати новий навчальний рік у звичному форматі, а найголовніше - безпечно. З кожним днем ми все ближче до перемоги!" - додав Шкарлет.
Нагадаємо, раніше стало відомо, як жителі тимчасово окупованих територій можуть вступити до українських вишів.
Ми також писали, що українські школярі та студенти зможуть повернутися за парти своїх навчальних закладів 1 вересня. Освітній процес буде організовано офлайн.