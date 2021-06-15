Шкарлет объяснил зарплату 4000 долларов в "президентском университете": я лично горжусь

"Мы работаем над созданием достойных условий оплаты труда с целью приближения к мировым стандартам, поощряем лучших и наиболее добросовестных, чтобы стимулировать развитие здоровой конкуренции, которая и способствует дальнейшим успехам нашей сферы образования", — написал он.

Шкарлет отметил, что в университете будут работать не случайные люди, а украинские преподаватели.

"Они будут иметь возможность на конкурсной основе стать частью профессионального коллектива инновационного научного проекта президента. И критиковать за намерения гарантировать им высокий уровень оплаты труда — это по крайней мере странно", — подытожил министр.

Также Шкарлет отметил, что очень гордится украинскими профессионалами и считает, что они могут составить достойную конкуренцию педагогам всего мира.

"Как педагог и бывший ректор я лично горжусь украинскими преподавателями и учеными, их достижениями, стремлением к развитию и многочисленными победами на международных образовательных мероприятиях их студентов. Считаю, что украинские преподаватели уже сегодня успешно конкурируют своими знаниями и своими педагогическими достижениями в мире", - резюмировал он.