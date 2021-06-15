Шкарлет пояснив зарплату 4000 доларів в "президентському університеті": я особисто пишаюся

"Ми працюємо над створенням гідних умов оплати праці з метою наближення до світових стандартів, заохочуємо кращих і найбільш сумлінних, щоб стимулювати розвиток здорової конкуренції, яка і сприяє подальшим успіхам нашої сфери освіти", — написав він.

Шкарлет зазначив, що в університеті працюватимуть не випадкові люди, а українські викладачі.

"Вони матимуть можливість на конкурсній основі стати частиною професійного колективу інноваційного наукового проекту президента. І критикувати за наміри гарантувати їм високий рівень оплати праці - це принаймні дивно", - підсумував міністр.

Також Шкарлет зазначив, що дуже пишається українськими професіоналами і вважає, що вони можуть скласти гідну конкуренцію педагогам усього світу.

"Як педагог і колишній ректор я особисто пишаюся українськими викладачами і вченими, їх досягненнями, прагненням до розвитку і численними перемогами на міжнародних освітніх заходах їх студентів. Вважаю, що українські викладачі вже сьогодні успішно конкурують своїми знаннями і своїми педагогічними досягненнями у світі", - резюмував він.