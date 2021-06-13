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Названа возможная зарплата преподавателей президентского университета

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Киев, Воскресенье 13 июня 2021 13:05
Названа возможная зарплата преподавателей президентского университета Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине будет создан президентский университет. В нем могут быть зарплаты для преподавателей от 4 тысяч "долларов или евро".

Об этом министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил в интервью изданию "Радио Свобода".

По его словам, сначала нужно написать концепцию.

"Когда с президентом говорили, то он сказал, что мы хотя бы для лучших должны выполнить ту зарплату в те 4 тысячи, хотя бы стартовать из этого. Но это будут лучшие, которые способны", - заявил Шкарлет.

Ранее Зеленский анонсировал создание нового учебного заведения - президентского университета, который должен стать настоящим прорывом в высшем образовании и обеспечить Украину высококлассными специалистами в ведущих отраслях науки.

Напомним, в Министерстве образования и науки рассказали, кто сможет поступить в университет.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время в Верховной Раде зарегистрируют законопроект о создании президентского университета. В проекте закона будет прописана структура будущего учебного заведения.

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