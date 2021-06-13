Названа возможная зарплата преподавателей президентского университета

В Украине будет создан президентский университет . В нем могут быть зарплаты для преподавателей от 4 тысяч "долларов или евро".

Об этом министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил в интервью изданию "Радио Свобода" .

По его словам, сначала нужно написать концепцию.

"Когда с президентом говорили, то он сказал, что мы хотя бы для лучших должны выполнить ту зарплату в те 4 тысячи, хотя бы стартовать из этого. Но это будут лучшие, которые способны", - заявил Шкарлет.

Ранее Зеленский анонсировал создание нового учебного заведения - президентского университета, который должен стать настоящим прорывом в высшем образовании и обеспечить Украину высококлассными специалистами в ведущих отраслях науки.