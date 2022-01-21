В шкафу катастрофически не хватает места? Эти лайфхаки помогут быстро разобраться с вещами

Многоуровневые плечики

У таких вешалок несколько уровней и дополнительные крючки. Это поможет вам развесить на плечики значительно больше одежды и оптимизировать ту, которая должна в шкафу именно висеть.

Вакуумные пакеты

Сезонные вещи нужно постирать и упаковать в вакуумные пакеты. Так они будут занимать намного меньше места и избавит одежду от порчи и пыли.

Правильно разделяйте вещи

Поставьте на полки с одеждой специальные разделители. Им можно купить в хозяйственных магазинах или смастерить самостоятельно. Они помогут увеличить свободное место в шкафу и содержать одежду в порядке.

Маленькие вещи храните отдельно

Носки, нижнее белье, колготы – все это храните отдельно. Оптимально – в выдвижных ящиках или органайзерах. Можно использовать специальные коробки, которые помогут разделить вещи по удобным категориям и держать их в порядке.

Обувь в кармашках

Используйте настенные органайзеры с пластиковыми кармашками – это позволит сэкономить много места для обуви. Они занимают совсем мало места и повесить их можно внутри шкафа или снаружи, в прихожей.

В таких органайзерах можно хранить ремни, платки и шарфы – внутри шкафа. И они станут отличной заменой для громоздких пакетов и коробок.