У шафі катастрофічно не вистачає місця? Ці лайфхаки допоможуть швидко розібратися з речами

Багаторівневі плічка

У таких вішалок кілька рівнів і додаткові гачки. Це допоможе вам розвісити на плічка значно більше одягу та оптимізувати той, який повинен в шафі саме висіти.

Вакуумні пакети

Сезонні речі потрібно випрати та упакувати в вакуумні пакети. Так вони будуть займати набагато менше місця і позбавить одяг від псування і пилу.

Правильно розділяйте речі

Поставте на полиці з одягом спеціальні роздільники. Їм можна купити в господарських магазинах або змайструвати самостійно. Вони допоможуть збільшити вільне місце в шафі та утримувати одяг в порядку.

Маленькі речі зберігайте окремо

Шкарпетки, спідню білизну, колготи – все це зберігайте окремо. Оптимально - у висувних ящиках або органайзерах. Можна використовувати спеціальні коробки, які допоможуть розділити речі за зручними категоріями та тримати їх в порядку.

Взуття в кишеньках

Використовуйте настінні органайзери з пластиковими кишеньками – це дозволить заощадити багато місця для взуття. Вони займають зовсім мало місця і повісити їх можна всередині шафи або зовні, в передпокої.

У таких органайзерах можна зберігати ремені, хустки та шарфи – всередині шафи. І вони стануть відмінною заміною для громіздких пакетів і коробок.