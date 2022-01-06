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Как сложить вещи в шкафу компактно: экспертка поделилась интересным методом

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Четверг 06 января 2022 08:01
Как сложить вещи в шкафу компактно: экспертка поделилась интересным методом Как экономно сложить одежду в шкаф (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Бывают случаи, когда одежды насколько много, что кажется его уже некуда складывать. Однако, эксперты говорят, что его нужно всего лишь правильно составлять.

Так, об экономном способе хранения рассказала консультантка по уборке Марии Кондо, пишет hip2save.

Как сложить вещи

Так, метод касается всех вещей, которые вы храните в шкафу.

Отмечается, что такой способ увеличивает место в ящиках в разы. Также одежду можно легко найти, не опрокидывая в шкафу все что попало под руку.

Для начала одежду положите на поверхность и разгладьте ее.

Далее сложите две стороны рубашки полностью до середины и согните рукава "гармошкой", как на фото. Затем сложите нижнюю часть рубашки кверху почти пополам. Согните ее вдвое, а потом еще скрутите.

В конце проверьте, может ли одежда стоять самостоятельно, ведь так вы увидите, останутся ли на месте все вещи, когда вы будете брать что-то одно.

Как сложить вещи в шкафу компактно: экспертка поделилась интересным методомКак сложить вещи в шкафу компактно: экспертка поделилась интересным методомКак сложить вещи в шкафу компактно: экспертка поделилась интересным методомКак сложить вещи в шкафу компактно: экспертка поделилась интересным методомКак экономно сложить вещи (hip2save)

Кроме того, отметим, если вдруг рубашек в шкафу оказалось больше, чем плечиков, то не стоит навешивать их одну на другую. Все потому, что гораздо удобнее будет найти нужную рубашку на полочке.

Для этого первым делом застегните на ней все пуговицы, а затем положите ее лицевой стороной вниз. Затем осторожно расправьте края рубашки, а рукава выпрямите перпендикулярно основной части и сложите их так, чтобы манжеты совпадали с нижним пределом рубашки.

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