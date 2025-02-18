Шість унікальних рис зовнішності людини: взнайте, може у вас є одна з них?

Кожна людина має унікальний набір рис, що робить її неповторною. Проте деякі зовнішні особливості зустрічаються настільки рідко, що привертають особливу увагу біологів та генетиків.

Які шість таких унікальних рис вирізняють їхніх носіїв серед мільйонів, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Рудий колір волосся

Лише 1-2% населення Землі мають руде волосся. Ця особливість обумовлена мутацією гена MC1R, яка призводить до підвищеного виробництва феомеланіну - пігменту, що надає волоссю характерного рудого відтінку.

Найбільша концентрація людей з рудим волоссям спостерігається на Британських островах. А "рудоватість" почала вперше проявляти ще у неандертальців, які населяли територію Європи понад 200 тисяч років тому.

Блакитний колір очей

Блакитні очі мають приблизно 8% людей. Спочатку всі люди мали карі очі, але мутація гена OCA2, яка сталася близько 6-10 тисяч років тому, обмежила вироблення меланіну в райдужці, що призвело до появи блакитного кольору очей.

Зелений колір очей

Приблизно лише 2% населення Землі мають зелені очі, що робить цей колір надзвичайно рідкісним. Частіше він зустрічається у жінок. А от різноманітні відтінки болотного мають від 10 до 15% людей на планеті.

Кучеряве волосся

Тільки 11% населення планети мають природно кучеряве волосся. Ця особливість зумовлена нерівномірним поділом клітин у волосяних фолікулах, що призводить до закручування волосся.

Ямочка на підборідді

Приблизно 9% людей мають ямочку на підборідді. Ця риса є спадковою і може змінюватися з віком, стаючи менш вираженою або зникаючи зовсім.

Гетерохромія

Гетерохромія - це стан, коли очі мають різний колір, наприклад, одне око каре, а інше - блакитне. Ця рідкісна особливість зустрічається лише у 0,6% населення і може бути як вродженою, так і набутою протягом життя.

Ці унікальні риси зовнішності не лише роблять людину особливою, але й відображають багатогранність генетичних комбінацій та еволюційних процесів.

Дослідження таких особливостей допомагає науковцям краще розуміти генетичну різноманітність людства та механізми спадковості.