Широкі штани - тренд 2025 року: як їх носить Надя Дорофєєва

Широкі штани стають одним з найпомітніших трендів 2025 року. Цей стильний і зручний елемент гардероба повертається на подіуми та в повсякденну моду, заново завойовуючи серця модників. Широкі штани ідеально поєднуються з різними топами, блузами, светрами й жакетами, а їхня універсальність дає змогу створювати як елегантні, так і більш розслаблені образи.

Цей тренд натхненний 1990-ми і 2000-ми роками, але адаптований до сучасних вимог моди. У 2025 році дизайнери пропонують носити їх як із взуттям на підборах, так і з кросівками або черевиками, створюючи акценти на довжину і форму штанів. Широкі штани можна комбінувати з жакетами oversize, шкіряними куртками, яскравими футболками або затишними светрами.

Популярність цього тренду також підтримує і відома співачка Надя Дорофєєва, яка продемонструвала в мережі стильний образ із широкими штанами бежевого кольору. Вона обрала незвичну модель штанів з високою посадкою та декоративним елементом на поясі.



Надя Дорофєєва показала образ із широкими штанами (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Під штани бежевого відтінку вона одягла коричневий лонгслів і картату сорочку. Завершити свій багатошаровий образ артистка вирішила чорною шкіряною курткою і сумкою в тон до неї.



Дорофєєва показала, як носити широкі штани (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Також Дорофєєва одягла світло-коричневу шапку-вушанку зі штучного хутра і грубі черевики на масивній підошві шоколадного відтінку.

З чим ще носити широкі штани

Жакет або піджак

Елегантне поєднання з широкими штанами - це жакет або піджак, особливо якщо він виконаний у стилі oversize. Це підійде як для ділових зустрічей, так і для більш casual-образів, якщо додати до них кросівки або туфлі на підборах.

Вільний светр

Для більш розслабленого і затишного луку можна носити широкі штани з об'ємним светром або світшотом. Це ідеальний варіант для зими, щоб створити комфортний, але стильний лук.

Топи на одне плече або кроп-топи

У теплу пору року широкі штани мають чудовий вигляд з топами на одне плече або кроп-топами, створюючи модний і легкий образ. Це поєднання підкреслює талію і робить стиль більш жіночним.

Обтислий верх