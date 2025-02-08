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Широкі штани - тренд 2025 року: як їх носить Надя Дорофєєва

Субота 08 лютого 2025 07:15
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Широкі штани - тренд 2025 року: як їх носить Надя Дорофєєва Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Катерина Собкова

Широкі штани стають одним з найпомітніших трендів 2025 року. Цей стильний і зручний елемент гардероба повертається на подіуми та в повсякденну моду, заново завойовуючи серця модників. Широкі штани ідеально поєднуються з різними топами, блузами, светрами й жакетами, а їхня універсальність дає змогу створювати як елегантні, так і більш розслаблені образи.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, з чим широкі штани поєднує популярна співачка Надя Дорофєєва.

Цей тренд натхненний 1990-ми і 2000-ми роками, але адаптований до сучасних вимог моди. У 2025 році дизайнери пропонують носити їх як із взуттям на підборах, так і з кросівками або черевиками, створюючи акценти на довжину і форму штанів. Широкі штани можна комбінувати з жакетами oversize, шкіряними куртками, яскравими футболками або затишними светрами.

Популярність цього тренду також підтримує і відома співачка Надя Дорофєєва, яка продемонструвала в мережі стильний образ із широкими штанами бежевого кольору. Вона обрала незвичну модель штанів з високою посадкою та декоративним елементом на поясі.
Широкі штани - тренд 2025 року: як їх носить Надя Дорофєєва
Надя Дорофєєва показала образ із широкими штанами (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Під штани бежевого відтінку вона одягла коричневий лонгслів і картату сорочку. Завершити свій багатошаровий образ артистка вирішила чорною шкіряною курткою і сумкою в тон до неї.
Широкі штани - тренд 2025 року: як їх носить Надя Дорофєєва
Дорофєєва показала, як носити широкі штани (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Також Дорофєєва одягла світло-коричневу шапку-вушанку зі штучного хутра і грубі черевики на масивній підошві шоколадного відтінку.

З чим ще носити широкі штани

Жакет або піджак

Елегантне поєднання з широкими штанами - це жакет або піджак, особливо якщо він виконаний у стилі oversize. Це підійде як для ділових зустрічей, так і для більш casual-образів, якщо додати до них кросівки або туфлі на підборах.

Вільний светр

Для більш розслабленого і затишного луку можна носити широкі штани з об'ємним светром або світшотом. Це ідеальний варіант для зими, щоб створити комфортний, але стильний лук.

Топи на одне плече або кроп-топи

У теплу пору року широкі штани мають чудовий вигляд з топами на одне плече або кроп-топами, створюючи модний і легкий образ. Це поєднання підкреслює талію і робить стиль більш жіночним.

Обтислий верх

Щоб збалансувати об'ємні штани, можна вибрати більш обтислий верх. Це може бути приталена футболка, топ або блузка. Гарний вигляд має такий образ із сорочкою, заправленою в штани.
Широкі штани - тренд 2025 року: як їх носить Надя Дорофєєва
Дорофєєва продемонструвала тренди весни 2025 (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Раніше переможниця "Холостяка" показала трендові чоботи, які мають бути в гардеробі кожної модниці.

Також Настя Каменських показала стильний образ на весну 2025.

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