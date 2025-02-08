Широкие брюки - тренд 2025 года: как их носит Надя Дорофеева

Широкие брюки становятся одним из самых заметных трендов 2025 года. Этот стильный и удобный элемент гардероба возвращается на подиумы и в повседневную моду, заново завоевывая сердца модников. Широкие брюки идеально сочетаются с различными топами, блузами, свитерами и жакетами, а их универсальность позволяет создавать как элегантные, так и более расслабленные образы.

Этот тренд вдохновлен 1990-ми и 2000-ми годами, но адаптирован к современным требованиям моды. В 2025 году дизайнеры предлагают носить их как с обувью на каблуке, так и с кроссовками или ботинками, создавая акценты на длину и форму брюк. Широкие брюки можно комбинировать с жакетами oversize, кожаными куртками, яркими футболками или уютными свитерами.

Популярность этого тренда также поддерживает и известная певица Надя Дорофеева, которая продемонстрировала в сети стильный образ с широкими брюками бежевого цвета. Она выбрала необычную модель штанов с высокой посадкой и декоративным элементом на поясе.



Надя Дорофеева показала образ с широкими брюками (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Под штаны бежевого оттенка она надела коричневый лонгслив и клетчатую рубашку. Завершить свой многослойный образ артистка решила черной кожаной курткой и сумкой в тон к ней.



Дорофеева показала, как носить широкие брюки (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Также Дорофеева надела светло-коричневую шапку-ушанку из искусственного меха и грубые ботинки на массивной подошве шоколадного оттенка.

С чем еще носить широкие брюки

Жакет или пиджак

Элегантное сочетание с широкими брюками - это жакет или пиджак, особенно если он выполнен в стиле oversize. Это подойдет как для деловых встреч, так и для более casual-образов, если добавить к ним кроссовки или туфли на каблуке.

Свободный свитер

Для более расслабленного и уютного лука можно носить широкие брюки с объемным свитером или свитшотом. Это идеальный вариант для зимы, чтобы создать комфортный, но стильный лук.

Топы на одно плечо или кроп-топы

В теплое время года широкие брюки отлично смотрятся с топами на одно плечо или кроп-топами, создавая модный и легкий образ. Это сочетание подчеркивает талию и делает стиль более женственным.

Обтягивающий верх