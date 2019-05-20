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Шили 184 часа: всплыл интересный факт про инаугурационный наряд Елены Зеленской

STYLERПерсоны    20.05.2019 - 18:08
Шили 184 часа: всплыл интересный факт про инаугурационный наряд Елены Зеленской
Елена Зеленская на инаугурации 20 мая (коллаж РБК-Украина)

Первая леди Елена Зеленская пришла на инаугурацию мужа в костюме от украинского дизайнера

Во время инаугурации Владимира Зеленского, которая состоялась 20 мая в Верховной Раде, в парламенте присутствовала и жена президента Украины Елена Зеленская. Как пишет глянец VOGUE, для такого особенного события новоиспеченная первая леди выбрала молочный ансамбль украинского бренда.

 

Елена Зеленская была на инаугурации в уникальном наряде от украинского дизайнера (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

По словам дизайнера Артема Климчука, для изготовления платья и жакета-кейпа из шелково-шерстяной ткани молочного цвета команде из семи мастеров понадобилось 184 часа работы.

Шили 184 часа: всплыл интересный факт про инаугурационный наряд Елены Зеленской

Елена Зеленская и Владимир Зеленский (фото: instagram.com/mrszelenska.daily)

Также дизайнер рассказал, что для оформления рукавов платья и кейпа мастера по вышивке использовали традиционные украинские техники, адаптируя флористические и анималистические мотивы с ковров начала XIX века Сумской и Полтавской областей. А расположение элементов на кейпе вдохновлено символизмом трипольской культуры.

Добавим, что свой элегантный образ Елена Зеленская дополнила золотыми серьгами, которые были изготовлены по специально разработанному для первой леди эскизу. Украшения выполнены вручную из желтого золота.

Елена Зеленская и Владимир Зеленский 20 мая

Напомним, что в этот же день, 20 мая, у Елены Зеленской появился аккаунт в  Instagram. Первая леди уже успела опубликовать несколько фотографий, чем порадовала пользователей сети. 

Первый день Зеленского: как прошла инаугурация шестого президента Украины Селфи первой леди: у Елены Зеленской появился Instagram
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