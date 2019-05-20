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Шили 184 години: виплив цікавий факт про інавгураційний наряд Олени Зеленської

STYLERПерсони    20.05.2019 - 18:08
Шили 184 години: виплив цікавий факт про інавгураційний наряд Олени Зеленської
Олена Зеленська на інавгурації 20 травня (колаж РБК-Україна)

Перша леді Олена Зеленська прийшла на інавгурацію чоловіка в костюмі від українського дизайнера

Під час інавгурації Володимира Зеленського, яка відбулася 20 травня у Верховній Раді, в парламенті була і дружина президента України Олена Зеленська. Як пише глянець VOGUE, для такої особливої події новоспечена перша леді обрала молочний ансамбль українського бренду.

 

Олена Зеленська була на інавгурації в унікальному вбранні від українського дизайнера (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

За словами дизайнера Артема Климчука, для виготовлення сукні і жакети-кейпу з шовково-вовняної тканини молочного кольору команді з семи майстрів знадобилося 184 години роботи.

Шили 184 години: виплив цікавий факт про інавгураційний наряд Олени Зеленської

Олена Зеленська та Володимир Зеленський (фото: instagram.com/mrszelenska.daily)

Також дизайнер розповів, що для оформлення рукавів плаття і кейпа майстри по вишивці використовували традиційні українські техніки, адаптуючи флористичні та анімалістичні мотиви з килимів початку XIX століття Сумської та Полтавської областей. А розташування елементів на кейпі натхненне символізмом трипільської культури.

Додамо, що свій елегантний образ Олена Зеленська доповнила золотими сережками, які були виготовлені за спеціально розробленим для першої леді ескізом. Прикраси виконані вручну з жовтого золота.

Олена Зеленська та Володимир Зеленський 20 травня

Нагадаємо, що в цей же день, 20 травня, у Олени Зеленської з'явився аккаунт в Instagram. Перша леді вже встигла опублікувати кілька фотографій, чим порадувала користувачів мережі.

Перший день Зеленського: як пройшла інавгурація шостого президента України Селфі першої леді: у Олени Зеленської з'явився Instagram
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