Шикарный домик в тихом месте: эксклюзивные снимки дома Ирины Билык

Журналисты обнаружили дом известной украинской певицы Ирины Билык. Он находится в 15 км по Житомирской трассе, в поселке Березивка.

Дом Ирины Билык находится в коттеджном городке "Козырная карта" в Березивке, это всего 15 км от столицы по Житомирской трассе. Тут всего 60 особняков, а стоимость такого домика стартует от 7 миллионов гривен. В одном из интервью Ирина Билык призналась, что часть денег на особняк и приусадебный участок ей одолжил друг и коллега Андрей Данилко.

Соседями Ирины Билык стали не менее звездные люди. Соседний дом оформлен на жену музыканта Гарика Кричевского. Там еще заканчивают ремонт. А с другой стороны живет народный депутат Михаил Радуцкий и известная художница Евгения Гапчинская.

Дом Ирины Билык одноэтажный, его дизайн выполнен в стиле американских бунгало – просторный особняк с большой площадью, но без лестниц. На крыше дома установлено более 100 солнечных батарей. Возле дома – огромный сад и место для отдыха.

В доме артистка живет со своим 5-летним сыном, так как старший сын переехал к своей невесте, а с мужем Ирина Билык разводится.

В коттеджном городке есть собственный гольф-клуб, элитные рестораны, а въезд надежно охраняется и закрыт от посторонних глаз огромным забором.

Дом Ирины Билык показали с высоты птичьего полета