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Шикарний будиночок в тихому місці: ексклюзивні знімки будинку Ірини Білик

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Вівторок 15 червня 2021 17:44
Шикарний будиночок в тихому місці: ексклюзивні знімки будинку Ірини Білик Будинок Ірини Білик показали з вистоти пташиного польоту (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Журналісти знайшли будинок відомої української співачки Ірини Білик. Він знаходиться в 15 км по Житомирській трасі, в селищі Березівка.

Будинок Ірини Білик з висоти пташиного польоту показали в програмі "Викриття" на телеканалі KIYV.LIVE.

Будинок Ірини Білик знаходиться в котеджному містечку "Козирна карта" в Березівці, це всього 15 км від столиці по Житомирській трасі. Тут всього 60 особняків, а вартість такого будиночка стартує від 7 мільйонів гривень. В одному з інтерв'ю Ірина Білик зізналася, що частину грошей на особняк і присадибну ділянку їй позичив друг і колега Андрій Данилко.

Сусідами Ірини Білик стали не менш зіркові люди. Сусідній будинок оформлений на дружину музиканта Гаріка Кричевського. Там ще закінчують ремонт. А з іншого боку живе народний депутат Михайло Радуцький і відома художниця Євгенія Гапчинська.

Будинок Ірини Білик одноповерховий, його дизайн виконаний в стилі американських бунгало - просторий особняк з великою площею, але без сходів. На даху будинку встановлено понад 100 сонячних батарей. Біля будинку - величезний сад і місце для відпочинку.

У будинку артистка живе зі своїм 5-річним сином, оскільки старший син переїхав до своєї нареченої, а з чоловіком Ірина Білик розлучається.

У котеджному містечку є власний гольф-клуб, елітні ресторани, а в'їзд надійно охороняється і закритий від сторонніх очей величезним парканом.

Будинок Ірини Білик показали з висоти пташиного польоту

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Оля Полякова засвітила шикарний будинок під Києвом.

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