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Оля Полякова засветила шикарный дом под Киевом: огромная терраса и вид на Днепр

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Четверг 10 июня 2021 14:43
Оля Полякова засветила шикарный дом под Киевом: огромная терраса и вид на Днепр Оля Полякова засветилась в загородном доме (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинская певица Оля Полякова кроме квартиры в центре Киева владеет еще шикарной недвижимостью за пределами столицы. Ее особняк находится в Киевской области.

Его она и засветила в своих очередных Instagram-stories.

Исполнительница продемонстрировала на кадрах фешенебельную виллу, которая оформлена в стиле хай-тек в белых тонах. В доме сделаны окна в пол, из которых простирается чудесный вид на Днепр.

Также возле особняка находится катер. Судя по всему, он тоже является собственностью суперблондинки. А вот звездным гостем на шикарной вилле стал певец Олег Винник. Полякова на видео показала, как замечательно они проводят время с семьей и знаменитым артистом.

Оля Полякова засветила шикарный дом под Киевом: огромная терраса и вид на Днепр

Оля Полякова засветила шикарный дом под Киевом: огромная терраса и вид на ДнепрОля Полякова засветила шикарный дом под Киевом: огромная терраса и вид на Днепр

Отметим, что помимо этого на территории дома звезды имеется собственный бассейн, клумбы с цветами, теплицы, конюшни и хлев для коз.

Изюминкой особняка Полякова называет свою террасу и 100-метровый погреб. Там находятся сыры собственного производства.

Оля Полякова засветила шикарный дом под Киевом: огромная терраса и вид на Днепр

Дом Поляковой сделан в светлых тонах (Скриншот)

Отметим, что ремонт на загородной вилле закончился в начале 2021 года, но только сейчас артистка похвасталась тем, как преобразился дом.

Как мы ранее писали, Оля Полякова построила дом на берегу Днепра и особняк показали с высоты птичьего полета.

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