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Шикарний м’ясний салат на свято "Чоловічий Каприз"

Як приготувати новорічний салат "Чоловічий каприз" (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

На новорічні свята хочеться побалувати домашніх або гостей чимось незвичайним, якимось рецептом, який всі будуть просити після куштування. Здивуйте на свята салатом "Чоловічий каприз", який готується з м'ясом.

Як приготувати салат "Чоловічий каприз", розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на "Прості рецепти".

Що вам знадобиться:

  • Свинина - 300 г
  • Гриби - 400 г
  • Морква по-корейські - 200 г
  • Яйця - 3 шт.
  • Плавлені сирки - 2 шт.
  • Майонез
  • Сіль - 1,5 ч. ложки
  • Цибуля - 1 шт.
  • Цукор - 2 ч. ложки
  • Оцет 9% - 4 ст. ложки

Як готувати салат "Чоловічий каприз"

М'ясо відварюємо до готовності у солоній воді з лавровим листом та чорним перцем. Нарізаємо тонкими пластинами гриби та обсмажуємо їх на сковороді в олії до того моменту, поки не випарується вся волога з них.

Яйця варимо на круто, очищаємо та натираємо на дрібній тертці. Так само натираємо плавлені сирки. М1ясо нарізаємо дрібним кубиком.

Цибулю нарізаємо чверть кільцями, складаємо у миску, насипаємо ложку солі та цукру, вливаємо оцет. Додаємо воду і маринуємо приблизно 10 хвилин, щоб пішла гіркота.

У велику глибоку тарілку викладаємо рівним шаром м'ясо, робимо сіточку з майонезу. Зверху викладаємо мариновану цибулю. Робимо майонезну сіточку.

Далі - шар зі смажених грибів, сіточка, наступний - яйця, теж змащуємо майонезом. Потім - шар корейської моркви й останній - шар з натертих сирків. Кожен шар змащуємо майонезом. Прикрасити салат можна зеленню.

 Викладайте всі інгредієнти шарами (Скриншот)

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