ШІ, війна та "вісь зла". Названо 10 основних ризиків для світу у 2024 році

США проти самих себе

Хоча американська армія та економіка залишаються виключно сильними, політична система США є більш неефективною, ніж будь-яка інша розвинена індустріальна демократія. У 2024 році проблема стане набагато гіршою.

Президентські вибори поглиблюють політичний розкол у країні, перевіряючи американську демократію настільки, наскільки країна не відчувала за 150 років, і підривають авторитет США на міжнародному рівні. Враховуючи, що результат голосування близький до підкидання монети (принаймні на цей час), єдина впевненість у тому, що це завдасть шкоди соціальній структурі Америки, її політичним інститутам та міжнародному становищу.

У світі, охопленому кризою, перспектива перемоги Трампа послабить позиції Америки на світовій арені, оскільки законодавці-республіканці займуть його зовнішньополітичні позиції, а союзники та противники США страхуватимуться від його можливої політики.

Близький Схід на межі

У 2024 році бойові дії в секторі Газа розширяться, і з'явиться кілька шляхів переростання у ширшу регіональну війну. Деякі можуть безпосередньо залучити США та Іран до бойових дій.

Конфлікт створить ризики для світової економіки, посилить геополітичні та політичні розбіжності та розпалить глобальний екстремізм. Найпрямішим шляхом до ескалації було б рішення Ізраїлю чи Хезболли атакувати один одного. Найвищі лідери Ізраїлю пообіцяли "усунути" загрозу з боку Хезболли.

Якби Ізраїль напав випереджувально, американські військові надали б підтримку, а Іран надав би допомогу Хезболлі, її найважливішій регіональній довіреній особі.

Бойовики-хусити також йдуть шляхом ескалації, а шиїтські ополченці, що діють в Іраку та Сирії, з благословення Тегерана збільшили кількість атак на бази США.

Жодна країна, яка бере участь у конфлікті в Газі, не хоче, щоб вибухнув регіональний конфлікт. Але порох уже висох, а кількість гравців із сірниками підвищує ризик ескалації конфлікту.

Україна

Вторгнення Росії до України залишається історичним провалом. НАТО посилюється новими членами - Фінляндією та Швецією. ЄС відкрив процес членства для України, Росія зіткнулася з 11 раундами санкцій, і на підході ще більше, а половина її суверенних активів була заморожена – гроші, найімовірніше, будуть використані для відновлення України. Європа більше не купує російської енергії.

Але цього року Україна де-факто розділена, і тепер Росія має ініціативу на полі бою та матеріальну перевагу. 2024 рік - це переломний момент у війні: і якщо Україна не розв'яже кадрові проблеми, не збільшить виробництво зброї та не розробить реалістичну військову стратегію найближчим часом, її територіальні втрати можуть виявитися постійними та можуть розширитися.

Україна відчайдушно потребує додаткових військ. З усіх цих причин Київ цього року піде на більший військовий ризик, включаючи удари по більшій кількості цілей усередині Росії, що спричинить безпрецедентну реакцію Росії та може втягнути НАТО у конфлікт.

Некерований ШІ

Технології випередять управління ШІ у 2024 році, оскільки нормативні зусилля ослабнуть, технологічні компанії, як і раніше, практично нічим не обмежені, а набагато потужніші моделі та інструменти ШІ виходять з-під контролю урядів.

Вісь зла (і небезпечних друзів Америки)

У 2024 році Росія, Північна Корея та Іран посилюватимуть потенціал один одного і діятимуть все більш скоординованими та руйнівними способами на глобальній арені. Тим часом навіть друзі Вашингтона –- лідери України, Ізраїлю та (потенційно) Тайваню - втягуватимуть США у конфронтацію, якої вони хочуть уникнути.

Ослаблення Китаю

За відсутності малоймовірного послаблення влади президента Сі Цзіньпіна або радикального повороту до великомасштабного споживчого стимулювання та структурних реформ економіка Китаю буде слабкою протягом 2024 року. Криза суспільної довіри виявить прогалини в лідерських можливостях Комуністичної партії Китаю і збільшить ризик соціальної нестабільності.

Боротьба за важливі корисні копалини

Критично важливі корисні копалини стануть найважливішим компонентом практично в кожному секторі, який стимулюватиме зростання, інновації та національну безпеку у 21 столітті: від чистої енергетики до передових обчислень, біотехнологій, транспорту та оборони.

У 2024 році уряди всього світу активізують свою промислову політику та торговельні обмеження, які порушують потоки найважливіших корисних копалин.

Інфляційний шок

Глобальний інфляційний шок, що розпочався у 2021 році, продовжить надавати економічний та політичний вплив у 2024 році. Високі відсоткові ставки, спричинені стійкою інфляцією, сповільнять економічне зростання в усьому світі, а уряди мають мало можливостей стимулювати економічне зростання або реагувати на шоки, підвищуючи ризик фінансового стресу, соціальних хвилювань і політичної нестабільності.

Повернення Ель-Ніньо

Після чотирирічної відсутності потужний кліматичний режим Ель-Ніньо досягне свого піку в першій половині цього року, що призведе до екстремальних погодних явищ, які спричиняють відсутність продовольчої безпеки, посилюють дефіцит води, порушують логістику, поширюють хвороби та сприяють міграції та політичній нестабільності, особливо, вже ослаблених пандемією та шоками цін на енергоносії та продукти харчування, спричиненими війною в Україні.

Ризикований бізнес

Клієнти, співробітники та інвестори - в основному прогресивні - перенесли культурні війни США в корпоративні офіси, і тепер суди, законодавчі збори штатів, губернатори та групи активістів - в основному консервативні - завдадуть удару у відповідь. Компанії, що опинилися під перехресним політичним та юридичним вогнем, зіткнуться з більшою невизначеністю та витратами.