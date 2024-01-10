ИИ, война и "ось зла". Названо 10 основных рисков для мира в 2024 году

США против самих себя

Хотя американская армия и экономика остаются исключительно сильными, политическая система США более неэффективна, чем любая другая развитая индустриальная демократия. В 2024 году проблема станет намного хуже.

Президентские выборы углубляют политический раскол в стране, проверяя американскую демократию до такой степени, которой страна не испытывала за 150 лет, и подрывают авторитет США на международном уровне. Учитывая, что исход голосования близок к подбрасыванию монеты (по крайней мере, на данный момент), единственная уверенность в том, что это нанесет ущерб социальной структуре Америки, ее политическим институтам и международному положению.

В мире, охваченном кризисом, перспектива победы Трампа ослабит позиции Америки на мировой арене, поскольку законодатели-республиканцы займут его внешнеполитические позиции, а союзники и противники США будут страховаться от его вероятной политики.

Ближний Восток на грани

В 2024 году боевые действия в секторе Газа расширятся, и появится несколько путей перерастания в более широкую региональную войну. Некоторые могут напрямую вовлечь США и Иран в боевые действия.

Конфликт создаст риски для мировой экономики, усилит геополитические и политические разногласия и разожжет глобальный экстремизм. Самым прямым путем к эскалации было бы решение Израиля или Хезболлы атаковать друг друга. Высшие лидеры Израиля пообещали "устранить" угрозу со стороны Хезболлы.

Если бы Израиль напал упреждающе, американские военные оказали бы поддержку, а Иран оказал бы помощь Хезболле, ее самому важному региональному доверенному лицу.

Боевики-хуситы также идут по пути эскалации, а шиитские ополченцы, действующие в Ираке и Сирии, с благословения Тегерана увеличили количество атак на базы США.

Ни одна страна, участвующая в конфликте в Газе, не хочет, чтобы разразился региональный конфликт. Но порох уже высох, а количество игроков со спичками повышает риск эскалации конфликта.

Украина

Вторжение России в Украину остается историческим провалом. НАТО усиливается новыми членами - Финляндией и Швецией. ЕС открыл процесс членства для Украины, Россия столкнулась с 11 раундами санкций, и на подходе еще больше, а половина ее суверенных активов была заморожена - деньги, скорее всего, будут использованы для восстановления Украины. Европа больше не покупает российскую энергию.

Но в этом году Украина де-факто разделена, и теперь у России есть инициатива на поле боя и материальное преимущество. 2024 год - это переломный момент в войне: и если Украина не решит свои кадровые проблемы, не увеличит производство оружия и не разработает реалистичную военную стратегию в ближайшее время, ее территориальные потери могут оказаться постоянными и вполне могут расшириться.

Украина отчаянно нуждается в дополнительных войсках. По всем этим причинам Киев в этом году пойдет на больший военный риск, включая удары по большему количеству целей внутри России, что вызовет беспрецедентную реакцию России и может втянуть НАТО в конфликт.

Неуправляемый ИИ

Технологии опередят управление ИИ в 2024 году, поскольку нормативные усилия ослабнут, технологические компании по-прежнему практически ничем не ограничены, а гораздо более мощные модели и инструменты ИИ выходят из-под контроля правительств.

Ось зла (и опасных друзей Америки)

В 2024 году Россия, Северная Корея и Иран будут усиливать потенциал друг друга и действовать все более скоординированными и разрушительными способами на глобальной арене. Между тем, даже друзья Вашингтона - лидеры Украины, Израиля и (потенциально) Тайваня - будут втягивать США в конфронтацию, которой они хотят избежать.

Ослабление Китая

В отсутствие маловероятного ослабления власти президента Си Цзиньпина или радикального поворота к крупномасштабному потребительскому стимулированию и структурным реформам, экономика Китая будет слабой в течение 2024 года. Кризис общественного доверия обнажит пробелы в лидерских возможностях Коммунистической партии Китая и увеличит риск социальной нестабильности.

Борьба за важные полезные ископаемые

Критически важные полезные ископаемые станут важнейшим компонентом практически в каждом секторе, который будет стимулировать рост, инновации и национальную безопасность в 21 веке: от чистой энергетики до передовых вычислений, биотехнологий, транспорта и обороны.

В 2024 году правительства всего мира активизируют свою промышленную политику и торговые ограничения, которые нарушают потоки важнейших полезных ископаемых.

Инфляционный шок

Глобальный инфляционный шок, начавшийся в 2021 году, продолжит оказывать экономическое и политическое воздействие в 2024 году. Высокие процентные ставки, вызванные устойчивой инфляцией, замедлят экономический рост во всем мире, а у правительств будет мало возможностей стимулировать экономический рост или реагировать на шоки, повышая риск финансового стресса, социальных волнений и политической нестабильности.

Возврат Эль-Ниньо

После четырехлетнего отсутствия мощный климатический режим Эль-Ниньо достигнет своего пика в первой половине этого года, что приведет к экстремальным погодным явлениям, которые вызывают отсутствие продовольственной безопасности, усиливают дефицит воды, нарушают логистику, распространяют болезни и способствуют миграции и политической нестабильности, особенно в странах, уже ослабленных пандемией и шоками цен на энергоносители и продукты питания, вызванными войной на Украине.

Рискованный бизнес

Клиенты, сотрудники и инвесторы - в основном прогрессивные - перенесли культурные войны США в корпоративные офисы, и теперь суды, законодательные собрания штатов, губернаторы и группы активистов - в основном консервативные - нанесут ответный удар. Компании, оказавшиеся под перекрестным политическим и юридическим огнем, столкнутся с большей неопределенностью и издержками.