ШІ створив незвичайні сумки: картопля фрі, картонний пакет, конструктор. І це ще не все (фото)

Багатогранність можливостей штучного інтелекту вже не дивує нікого, адже він вже створює не лише предмети та фото, а ще й людей, які заробляють гроші.

А про те, які дивні та водночас цікаві сумки створив ШІ, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -профіль художника штучного інтелекту Ріка Діка.

Штучний інтелект створив цікаві дизайни жіночих сумок

А ви колись бачили сумки у формі знаменитої картоплі фрі? То тепер це стає реальністю і вже мало кого дивує. За такими дивовижними речами, стоїть штучний інтелект та його можливості.

Оскільки це нейромережа, вона може втілювати все, що тільки можливо поєднати. Наприклад, як їжа та сумки, як сумки та конструктор, напої, пакети. Все це не вкладається в голові, проте ШІ це досить вдало поєднав.

Так, художник штучного інтелекту Рік Дік продемонстрував, що все можливо і на що здатна програма, яка не розкрила всі свої таланти.

На своїй особистій сторінці в Instagram Рік продемонстрував, як можна вміло поєднати наймодніші та навіть найсмачніші речі зі звичайними сумками.

Чоловік зробив сумку у формі картоплі фрі, у формі банок з напоєм Кока-коли та у формі картонного пакета від бургерів. Все це він супроводив ще й світовими брендами, адже форми сумок належать їм.

Сумки створені штучним інтелектом (фото: instagram.com/rickdick_)

Та це ще не все, чим Рік за допомогою штучного інтелекту здивував аудиторію. Він створив ці ж брендові сумки від Chanel, Versace, Gucci, Moschino та Hermes у вигляді конструкторів Lego.

Варто сказати, що таких інсталяцій мало хто бачив, хоч ШІ й вже досить давно присутній у нашій реальності та надає багато можливостей.

Проте це гарний варіант зробити бренди більш популярними та подати ідею самим творцям, бо це дійсно щось неймовірне та зовсім незвичайне для людей.

Цікаво, чи вийде проект Ріка Діка за межі соціальних мереж та чи зможе він зацікавити модні будинки, що виготовляють брендові сумки та творців Lego.

Сумки створені штучним інтелектом (фото: instagram.com/rickdick_)