ШІ показав, як модно можуть виглядати Санта, сніговик і навіть Грінч (фото)

Як можуть виглядати Санта, сніговик та Грінч за допомогою ШІ

Інструменти штучного інтелекту та машинного навчання здатні помічати нові тенденції, створювати колекції одягу та точніше прогнозувати попит. Технології штучного інтелекту стали набагато потужнішими, і тепер агенції з прогнозування, дизайнери, стилісти та спеціалісти інших галузей активно використовують нейромережі для створення своїх проектів.

За останній час стали дуже популярними поєднання світових брендів та різних галузей побутового життя. Наприклад, одяг і мультяшні персонажі, бренди і напої, конструктор і магазини, салони краси та інші заклади.

Зараз же штучний інтелект показав, якими стильними можуть бути головні новорічні персонажі. Так, вони можуть скинути свій звичний одяг та вмить перетворитися на стильних і сучасних Санту, сніговика та Грінча, який не любить Різдво.

На думку штучного інтелекту звичайний Санта перетворився на стильного чоловіка в літах, який несе свої подарунки не у мішку, а в пакеті.

А ось сніговик замість звичайної шапки, одягає стильний капелюх, шарф та светр.

Грінч, який за сюжетом мультфільму живе у каналізації, одягається по-святковому, у сорочку, краватку та светр і стає зовсім іншим.

Тож нейромережі дійсно свтворюють дива, які здатні навіть перетворити Санту на нового та абсолютно не схожого на себе звичного героя.

Штучний інтлект спрограмував стиль Санти, сніговика та Грінча (фото: instagram.com/asta.shion)