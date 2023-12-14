ИИ показал, как модно могут выглядеть Санта, снеговик и даже Гринч (фото)

Как могут выглядеть Санта, снеговик и Гринч с помощью ИИ.

Инструменты искусственного интеллекта и машинного обучения способны подмечать новые тенденции, создавать коллекции одежды и точнее прогнозировать спрос. Технологии искусственного интеллекта стали намного более мощными, и теперь агентства по прогнозированию, дизайнеры, стилисты и специалисты других отраслей активно используют нейросети для создания своих проектов.

За последнее время стали очень популярны сочетания мировых брендов и разных отраслей бытовой жизни. К примеру, одежда и мультяшные персонажи, бренды и напитки, конструктор и магазины, салоны красоты и другие заведения.

Сейчас искусственный интеллект показал, какими стильными могут быть главные новогодние персонажи. Да, они могут сбросить свою привычную одежду и мгновенно превратиться в стильных и современных Санту, снеговика и Гринча, не любящего Рождество.

По мнению искусственного интеллекта обычный Санта превратился в стильного мужчину в летах, несущего свои подарки не в мешке, а в пакете.

А вот снеговик вместо обычной шапки, одевает стильную шляпу, шарф и свитер.

Гринч, по сюжету мультфильма живущий в канализации, одевается по-праздничному, в рубашку, галстук и свитер и становится совсем другим.

Поэтому нейросети действительно создают чудеса, которые способны даже превратить Санту в нового и совершенно не похожего на себя привычного героя.

Искусственный интлект спрограммировал стиль Санты, снеговика и Гринча (фото: instagram.com/asta.shion)