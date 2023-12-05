ШІ в освіті. Чи треба заборонити дітям юзати Chat GPT?

Із появою чату Chat GPT багато школярів та студентів почали його використовувати під час виконання домашніх робіт. Втім, уже є серйозні побоювання, що широке застосування подібних технологій на основі ШІ у навчанні може призвести до отупіння молоді.

Про те, чи доцільно в освітній сфері використовувати ШІ, розповів завідувач відділу теорії цифрових автоматів Інституту кібернетики імені В. Глушкова НАН України, доктор фізико-математичних наук Олександр Летичевський в інтерв'ю РБК-Україна (проект Styler).

Чи можна застосовувати ШІ в освіті

"У Британських університетах при написанні робіт дозволяють використовувати Chat GPT тільки як довідник, але його не можна використовувати в студентських роботах. Вже є програми, які визначають, цей текст написала людина чи Chat GPT", - каже кібернетик.

Летичевський додає, що ці технології можна використовувати як підказку, бо чат обробляє велику кількість знань і з цього можна робити висновки, які будуть корисні. Але їх треба використовувати лише свідомо, аналізуючи коректність.

"Школярам можна дозволити тільки вивчати щось на основі ШІ, а робити контрольні вони мають самі", - наголосив вчений.

Також він додав, що технології на основі ШІ також іноді можуть допускати помилки, бо вони ще вдосконалюються. А Chat GPT іноді має своєрідні "галюцинації" - видає інформацію про події, яких насправді не було.

У яких сферах доцільно застосовувати ШІ

"ШІ може допомагати у медицині. У нашому інституті є гарні розробки, які дозволяють аналізувати рентгенівські знімки хворих. Також ШІ можна застосовувати у криміналістиці, коли поліції треба розрізнити обличчя на відео. В економіці можна моделювати і передбачати певні сценарії. У наукових дослідженнях також варто застосовувати ШІ", - говорить Летичевський.

При цьому він ставить під сумнів, що ШІ доцільно застосовувати у творчості.

"Якщо писати твори, то це вже справа смаку, хіба якщо навчити індивідуального стилю. Чи матимуть вони якусь цінність, то тут хай вже вирішують спеціалісти по літературі. Колись я із задоволенням читав твори машини, які були створенні ще у 80-тих роках. Вони були дуже близькі до людських", - додає науковець.

Кібернетик також наголосив, що ШІ може створити неймовірні картини, але це неусвідомлена творчість, під нею нічого немає. Ніякого вкладення душі, якоїсь людської риси - це все статистичні методи.

"Як ШІ навчили, так він на основі того і генерує. Нічого нового він не створює, але ці картини можуть бути дуже ефектні. Якщо ми навчимо музики нейронну мережу, то вона генеруватиме мелодії на основі тих, що їй показали. Але Бахів і Бетховенів ми від неї не отримаємо", - каже Летичевський.