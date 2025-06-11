ШІ може знищити ще одну професію, яку вважали стабільною: про що йдеться

Трафік сайтів стрімко падає

Раніше, щоб знайти відповідь, користувачі натискали на "сині посилання" в пошуковій видачі. Тепер достатньо поставити запитання чат-боту - і він видасть коротку відповідь, часто складену на основі контенту новин, без відома самих видавців.

У результаті переходи з Google на сайти медіа стрімко падають, що позбавляє видання критично важливого трафіку і підриває фінансову модель якісної журналістики.

AI-інструменти Google набирають силу

AI Overviews - це інструмент, який коротко підбиває підсумки пошукових запитів за допомогою ШІ. Google представив його минулого року. Відтоді просіли перегляди сайтів з туристичними гідами, медичними порадами та оглядами товарів. А із запуском AI Mode, конкурента ChatGPT, ситуація може стати ще гіршою: він видає відповіді в діалоговій формі з мінімумом зовнішніх посилань.

У Google, проте, розповідають іншу історію. На конференції розробників у травні компанія заявила, що AI Overviews збільшує загальний пошуковий трафік. Щоправда, не уточнюється - на чию користь.

Такі видання, як The Washington Post, уже закликають до термінової трансформації бізнес-моделей, щоб вижити в нових умовах. Деякі почали укладати угоди з АІ-компаніями про ліцензування контенту.