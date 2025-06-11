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ШІ може знищити ще одну професію, яку вважали стабільною: про що йдеться

Середа 11 червня 2025 13:23
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ШІ може знищити ще одну професію, яку вважали стабільною: про що йдеться Чат-боти замінюють традиційний пошуковик Google (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Штучний інтелект Google завдає серйозного удару по галузі новин. Такі інструменти, як AI Overviews і чат-боти, різко скорочують кількість переходів користувачів на сайти видавців.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на американську ділову газету The Wall Street Journal.

Трафік сайтів стрімко падає

Раніше, щоб знайти відповідь, користувачі натискали на "сині посилання" в пошуковій видачі. Тепер достатньо поставити запитання чат-боту - і він видасть коротку відповідь, часто складену на основі контенту новин, без відома самих видавців.

У результаті переходи з Google на сайти медіа стрімко падають, що позбавляє видання критично важливого трафіку і підриває фінансову модель якісної журналістики.

AI-інструменти Google набирають силу

AI Overviews - це інструмент, який коротко підбиває підсумки пошукових запитів за допомогою ШІ. Google представив його минулого року. Відтоді просіли перегляди сайтів з туристичними гідами, медичними порадами та оглядами товарів. А із запуском AI Mode, конкурента ChatGPT, ситуація може стати ще гіршою: він видає відповіді в діалоговій формі з мінімумом зовнішніх посилань.

У Google, проте, розповідають іншу історію. На конференції розробників у травні компанія заявила, що AI Overviews збільшує загальний пошуковий трафік. Щоправда, не уточнюється - на чию користь.

Такі видання, як The Washington Post, уже закликають до термінової трансформації бізнес-моделей, щоб вижити в нових умовах. Деякі почали укладати угоди з АІ-компаніями про ліцензування контенту.

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