ИИ может уничтожить еще одну профессию, которую считали стабильной: о чем речь

Искусственный интеллект Google наносит серьезный удар по новостной отрасли. Такие инструменты, как AI Overviews и чат-боты, резко сокращают количество переходов пользователей на сайты издателей.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американскую деловую газету The Wall Street Journal .

Трафик сайтов стремительно падает

Ранее, чтобы найти ответ, пользователи кликали по "синим ссылкам" в поисковой выдаче. Теперь достаточно задать вопрос чат-боту - и он выдаст краткий ответ, часто составленный на основе новостного контента, без ведома самих издателей.

В результате переходы с Google на сайты медиа стремительно падают, что лишает издания критически важного трафика и подрывает финансовую модель качественной журналистики.

AI-инструменты Google набирают силу

AI Overviews - это инструмент, который кратко подводит итоги поисковых запросов с помощью ИИ. Google представил его в прошлом году. С тех пор просели просмотры сайтов с туристическими гидами, медицинскими советами и обзорами товаров. А с запуском AI Mode, конкурента ChatGPT, ситуация может стать еще хуже: он выдает ответы в диалоговой форме с минимумом внешних ссылок.

В Google, тем не менее, рассказывают другую историю. На конференции разработчиков в мае компания заявила, что AI Overviews увеличивает общий поисковый трафик. Правда, не уточняется - на чью пользу.

Такие издания, как The Washington Post, уже призывают к срочной трансформации бизнес-моделей, чтобы выжить в новых условиях. Некоторые начали заключать соглашения с ИИ-компаниями о лицензировании контента.