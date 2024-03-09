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Шевченківська премія 2024: оголошено переможців

Оголошені переможці Шевченківської премії (фото: facebook.com/knpu.gov)
Автор: Іванна Пашкевич

Сьогодні, 9 березня, оголосили переможців Національної премії України імені Тараса Шевченка за 2024 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Указ президента України, опублікованому на сайті глави держави.

Лауреати Шевченківської премії 2024

  • Література - Дмитро Лазуткін за книгу поезій "Закладка" та Ярина Чорногуз за книгу поезії "[dasein: оборона присутності]"
  • Публіцистика, журналістика - Євген Малолєтка, Мстислав Чернов, Василиса Степаненко за журналістські матеріали про облогу Маріуполя, зокрема фільм "20 днів у Маріуполі"
  • Музичне мистецтво - Джамала за альбом Qirim та композиторка Кармелла Цепколенко
  • Театральне мистецтво - Іван Уривський, Тетяна Овсійчук, Сусанна Карпенко за виставу "Конотопська відьма"
  • Візуальні мистецтва - Андрій Єрмоленко за серію робіт Ukrainian resistance / "Український опір".

Нагадаємо, Шевченківська премія - найвища творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва в Україні.

Премію вручають із 1961 року до дня народження Тараса Шевченка, який відзначають 9 березня.

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Шевченківська премія