Шевченківська премія 2024: оголошено переможців
Оголошені переможці Шевченківської премії (фото: facebook.com/knpu.gov)
Сьогодні, 9 березня, оголосили переможців Національної премії України імені Тараса Шевченка за 2024 рік.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Указ президента України, опублікованому на сайті глави держави.
Лауреати Шевченківської премії 2024
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Література - Дмитро Лазуткін за книгу поезій "Закладка" та Ярина Чорногуз за книгу поезії "[dasein: оборона присутності]"
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Публіцистика, журналістика - Євген Малолєтка, Мстислав Чернов, Василиса Степаненко за журналістські матеріали про облогу Маріуполя, зокрема фільм "20 днів у Маріуполі"
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Музичне мистецтво - Джамала за альбом Qirim та композиторка Кармелла Цепколенко
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Театральне мистецтво - Іван Уривський, Тетяна Овсійчук, Сусанна Карпенко за виставу "Конотопська відьма"
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Візуальні мистецтва - Андрій Єрмоленко за серію робіт Ukrainian resistance / "Український опір".
Нагадаємо, Шевченківська премія - найвища творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва в Україні.
Премію вручають із 1961 року до дня народження Тараса Шевченка, який відзначають 9 березня.