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Шевченковская премия 2024: объявлены победители

Объявлены победители Шевченковской премии (фото: facebook.com/knpu.gov)
Автор: Иванна Пашкевич

Сегодня, 9 марта, объявили победителей Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко за 2024 год.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Указ президента Украины, опубликованный на сайте главы государства.

Лауреаты Шевченковской премии 2024 года

  • Литература - Дмитрий Лазуткин за книгу стихов "Закладка" и Ярина Черногуз за книгу стихов "[dasein: оборона присутності]"
  • Публицистика, журналистика - Евгений Малолетка, Мстислав Чернов, Василиса Степаненко за журналистские материалы об осаде Мариуполя, в том числе фильм "20 дней в Мариуполе"
  • Музыкальное искусство - Джамала за альбом Qirim и композитор Кармелла Цепколенко
  • Театральное искусство - Иван Уровский, Татьяна Овсийчук, Сусанна Карпенко за спектакль "Конотопская ведьма"
  • Визуальные искусства - Андрей Ермоленко за серию работ Ukrainian resistance / "Украинское сопротивление".

Напомним, Шевченковская премия - самая высокая творческая награда за весомый вклад в развитие культуры и искусства в Украине.

Премию вручают с 1961 до дня рождения Тараса Шевченко, который отмечают 9 марта.

 

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Шевченківська премія