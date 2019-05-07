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У Шереметьєво загинув зрадник України: що про нього відомо (фото)

STYLERЖиття    07.05.2019 - 09:49
У Шереметьєво загинув зрадник України: що про нього відомо (фото)
Пожежа в Шереметьєво - загинув моряк з Криму, який зрадив Україну (колаж: РБК-Україна)

При пожежі в Шереметьєво вдалося вціліти 37 пасажирам

При пожежі літака в аеропорту Шереметьєво 5 травня загинув моряк з Криму, який під час анексії півострова перейшов на бік країни-окупанта. Про це повідомив Анатолій Штефан-Штірліц на своїй Facebook-сторінці.

У списку 41 загиблого авіакатастрофі виявився 24-річний моряк Роман Власов разом зі своєю 23-річною дружиною. У списку "Миротворця" Власов значиться як "зрадник батьківщини".

Роман народився в червні 1994 року. Служив у Військово-морських силах збройних сил України на території Криму на посаді курсанта у званні матроса. Під час анексії не прибув на континентальну територію України в зазначені пункти збору. Пізніше стало відомо, що Власов перейшов на службу до окупантів.

 

Пожежа в Шереметьєво - загинув моряк з Криму (фото: myrotvorets.center)

У цей фатальний день він повертався разом з дружиною в Сєвєроморськ після відпустки в окупованому Севастополі.

"Кримчанин Роман Власов загинув разом з дружиною під час пожежі в Шереметьєво. Роман Власов зрадник, який перейшов на бік окупантів після анексії Криму. Летів до місця подальшого проходження військової служби - крейсер "Адмірал Кузнєцов" у м. Сєвєроморськ", - написав Анатолій Штефан-Штірліц.

У Шереметьєво загинув зрадник України: що про нього відомо (фото)

Пожежа в Шереметьєво - загинув моряк з Криму (фото: facebook.com/shtirlitz.info)

Раніше повідомлялося про те, що під час пожежі на борту пасажирського літака в російському аеропорту Шереметьєво постраждала українка.

А також ми писали про те, що ще одна українка дивом уникла трагедії, оскільки вирішила затриматися на один день у батьків у Дніпрі.

До речі, один з виживших на борту "Суперджета" розповів, завдяки кому йому вдалося вціліти під час пожежі.

Пожежа в Шереметьєво: в мережі показали нові фото з місця трагедії Сєл с огоньком: співробітники аеропорту іржали з катастрофи Superjet в Шереметьєво (відео)
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