Шелест деревьев... бах! Пострадавшие и эксперты рассказали о крушении Ан-12 под Львовом (видео)

На месте аварии грузового самолета в Львове, в результате которого погибли 5 человек, обнаружили бортовой черный ящик, и в настоящее время эксперты выясняют детали трагедии 4 октября в селе Сокильники. На месте происшествия кроме следователей работали также эксперты Национального бюро расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными суднами, а также представители компании, которой принадлежит данный Ан-12. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Место аварийной посадки самолета круглосуточно охраняет Нацгвардия.

Ан-12 авиакомпании "Украина Аэроальянс" пропал с радаров в пятницу утром. Борт выполнял чартерный рейс. Вылетел с города Виго (Испания) во Львов. Возле Ужгорода пошел на снижение и пропал с радаров на высоте менее 2,5 км. Через 20 минут один из членов экипажа позвонил на 101 и сообщил об аварийной посадке.

Авария самолета Ан-12 под Львовом - эксперты расшифровывают данные черного ящика (Фото: скриншот)

Спасатели обнаружили на борту самолета 5 погибших и 3 пострадавших. Состояние их тяжелое, но стабильное - двоих перевели в травматологическое отделение, еще один пока в реанимации.

На фото с места аварии видно, что самолет перевозил запчасти к автомобилям "Рено", однако в соцсетях пишут, что Ан-12 мог перевозить контрабанду - дело в том, что несколько лет назад этот самолет "попался" в Ужгороде на перевозке текстиля.

Самолет эксплуатируется уже более 50 лет, но эксперты отмечают, что такой "возраст" для воздушного средства является нормальным.

Авария самолета Ан-12 под Львовом (Фото: twitter.com/MVS_UA)

По словам представителя авиакомпании, приборы работали хорошо, и львовский аэропорт разрешил посадку.

"Они (члены экипажа, - Ред.) говорят так: абсолютно нормальный полет. Затем - шелест деревьев, бах!, и мы больше ничего не помним", - рассказал он.

В полиции заверили, что в понедельник должна быть более полная информация о происшествии. Черный ящик уже изъяли, и в настоящее время расшифровывают данные.

Авария самолета Ан-12 под Львовом - идет расследование трагедии с 5 погибшими (Видео: YouTube / ТСН)