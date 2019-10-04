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Врачи рассказали о состоянии постаравших из-за аварии самолета во Львове

Новости » Происшествия    04.10.2019 - 13:29
Врачи рассказали о состоянии постаравших из-за аварии самолета во Львове
Фото: авария самолета во Львове twitter.com/MVS_UA)

По состоянию на сейчас двое пациентов прооперированы, еще один - в операционной

В городской клинической больнице Львова рассказали о состоянии пострадавших из-за аварии самолета во Львове. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

В больнице сообщили, что двух пострадавших прооперировали, а еще один сейчас находится в операционной.

"По состоянию на сейчас двое пациентов прооперированы, остаются в отделении неотложной помощи. Еще один пациент, состояние которого самое тяжелое, сейчас в операционной. Ему нужно было больше дополнительных обследований и хирургических вмешательств. На помощь мы вызвали еще специалистов из областной больницы", - сообщил Игорь Стояновский, заместитель главного врача по хирургической работе 8-й городской клинической больницы.

Врач рассказал, что у всех пациентов есть сочетанные травмы: скелетные травмы, перелом плечевой кости, перелом костей таза с вывихом. У третьего пациента многочисленные травмы - черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки, также открытый перелом конечности.

Напомним, сегодня утром вблизи международного аэропорта "Львов" совершил аварийную посадку транспортный самолет Ан-12. Причиной может быть ошибка пилота или окончание горючего.

РБК-Украина писало, что в результате авиакатастрофы погибли 5 человек, еще трех удалось спасти. По данному факту полиция открыла уголовное производство.

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