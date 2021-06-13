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Шеф-повар рассказал, как легко приготовить ресторанную пасту "Карбонара" дома

Автор: Светлана Мащенко

Паста "Карбонара" - одно из известнейших блюд итальянской кухни, его придумали в Италии в середине ХХ века. Интересно, что в оригинальный состав не идут сливки, но у нас прижился рецепт именно на сливках. Как оказалось, приготовить ресторанное блюдо дома - легко и просто.

Об этом нам рассказал бренд-шеф сети СушиХата Андрей Архипенко на своем YouTube канале.

Ингредиенты для "Карбонары":

  • Спагетти - 150-200 грамм
  • Бекон (обязательно с салом) - 100 г
  • Лук крымский - 1 шт.
  • Сливки, лучше всего 30% - 100 г
  • Яйцо - 1 шт.
  • Вино белое - 50 мл
  • Пармезан - 10 г.
  • Соль и перец по вкусу

Пошаговое приготовление

Ставим варить спагетти до состояния "аль денте" (в переводе с итальянского означает "на зуб" и описывает то состояние пасты, когда она готова, однако еще твердая и не успела развариться). Минут 7 в кипящей воде должно хватить, но все зависит от пасты, какую будете использовать.

Нарезаем бекон соломкой в ширину 1-2 см, лук нарезаем мелким кубиком, сыр натираем на мелкую терку.

На разогретую сковородку наливаем масло (можно и без него за счет жира бекона) и бросаем обжаривать бекон до корочки. Далее бросаем лук и так же обжариваем до корочки.

В ресторанах для соуса, когда уже бекон и лук поджарились, используют белое вино, льют, дают немного выпариться и потом добавляют сливки.

Итак, к нашим бекону и луку добавляем вино, выпариваем и бросаем пасту, наливаем сливки и совсем немного даем пропарится, чтоб не передержать.

Выкладываем на тарелку, отделяем желток от белка и кладем сверху на пасту. Добавляем соль и перец по вкусу, посыпаем сыром.

Видео: Как приготовить пасту "Карбонара" дома

Ранее шеф-повар рассказал, как приготовить тесто для пиццы дома.

Также он поделился секретами варки риса для идеальных суши.

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