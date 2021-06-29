Шеф-повар рассказал, как легко приготовить сладкий японский омлет: завтрак будет идеальным!

Японский омлет Тамаго, в отличие от привычного нам омлета, готовится без использования молока или и сливок. Он очень легкий в приготовлении, а еще он - сладкий. В классическом рецепте используется минимум ингредиентов, но при желании можно добавить овощи или что-то мясное.

Об этом нам рассказал бренд-шеф сети СушиХата Андрей Архипенко на своем YouTube канале.

Видео: Как приготовить японский омлет Тамаго на завтрак

Важно: в Японии вместо сахара используют мирин - сладкое рисовое вино, которое на 50% состоит из сахара, его крепкость в среднем 14%. До XVIII века это была версия выпаренного сакэ, мирин считался напитком женщин, но сейчас его используют в маринадах и соусах.

Ранее Андрей также раскрыл секрет приготовления теста для пиццы, чтобы вышло так как в ресторане.

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