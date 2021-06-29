Шеф-кухар розповів, як легко приготувати солодкий японський омлет: сніданок буде ідеальним!

Японський омлет Тамаго, на відміну від звичного нам омлету, готується без використання молока або і вершків. Він дуже легкий у приготуванні, а ще він - солодкий. У класичному рецепті використовується мінімум інгредієнтів, але при бажанні можна додати овочі або щось м'ясне.

Про це нам розповів бренд-шеф мережі СушиХата Андрій Архипенко на своєму YouTube каналі.

Відео: Як приготувати японський омлет Тамаго на сніданок

Важливо: в Японії замість цукру використовують мірін - солодке рисове вино, яке на 50% складається з цукру, його міцність в середньому 14%. До XVIII століття це була версія випареного саке, мірін вважався напоєм жінок, але зараз його використовують в маринадах і соусах.

Раніше Андрій також розкрив секрет приготування тіста для піци, щоб вийшло так як в ресторані.

Також шеф розповів, як правильно варити рис для домашніх суші.

Крім того, разом з Андрієм ми готували ресторанну пасту "Карбонара".