Шеф-кухар розповів, як легко приготувати солодкий японський омлет: сніданок буде ідеальним!

Японський омлет Тамаго, на відміну від звичного нам омлету, готується без використання молока або і вершків. Він дуже легкий у приготуванні, а ще він - солодкий. У класичному рецепті використовується мінімум інгредієнтів, але при бажанні можна додати овочі або щось м'ясне.
Про це нам розповів бренд-шеф мережі СушиХата Андрій Архипенко на своєму YouTube каналі.
Яйця - 3 шт.
Цукор - 1 ст. л.
Соєвий соус - 1 ч. л.
Важливо: в Японії замість цукру використовують мірін - солодке рисове вино, яке на 50% складається з цукру, його міцність в середньому 14%. До XVIII століття це була версія випареного саке, мірін вважався напоєм жінок, але зараз його використовують в маринадах і соусах.
Порадуйте японським сніданком своє сімейство. Приємного апетиту!
Відео: Як приготувати японський омлет Тамаго на сніданок
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