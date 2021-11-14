Шеф-повар поделился секретом приготовления пиццы дома: как правильно выбрать сыр

Настоящая пицца - это тесто, соус, сыр, а затем все остальное. Сыр - продукт деликатный и требует к себе особого внимания. Эксперты уверены, что сыр - это главный ингредиент этого итальянского блюда.
Каким должен быть правильный сыр для пиццы, рассказал Styler основатель сети "ПиццаХата" Олег Юдалевич.
По его словам, лучший сыр для пиццы - это молодая моцарелла кремовой консистенции. Она не затвердевает, не меняет после нагрева свой вкус и аромат на более резкий.
"Внимательно прочитайте на этикетке, чтобы это не был сырный продукт. Натирать нужно на терке с крупными отверстиями и рассыпать равномерно на весь корж", - советует шеф.
Моцарелла должна быть мягкой и одновременно упругой на ощупь, со сроком реализации не более 4 недель, жирностью 50%.
Вес сыра на одну пиццу в соотношении не менее чем 0,5 до 1 с тестом (на 400 грамм теста минимум 200 граммов сыра, а лучше один к одному).
Фото: основатель сети "ПиццаХата" Олег Юдалевич
Эксперт рекомендует выкладывать моцареллу сверху на другие начинки.
Кроме моцареллы можно взять сыр гауда 50% жирности. Также сыр пармезан (не менее года выдержки, желательно итальянский) - он придает особый привкус и им посыпают горячую пиццу сразу после выпекания.
Для любителей сыра с плесенью - сыры рокфор или дор блю режем кубиками и раскладываем по всей поверхности.
Например, в популярной пицце "Четыре сыра" используют обычно моцареллу (50% веса теста), гауду (25% веса теста), рокфор (или дор блю - сыры с плесенью, 15% веса теста) и пармезан (10% веса теста).
Пармезаном пиццу надо посыпать после выпекания. Обратите внимание, лучше всего сырная пицца - на белом соусе. В домашних условиях можно использовать обычные сливки 18% жирности.
"Пропорции сыра можно менять по собственному вкусу и вообще, не бойтесь и экспериментируйте со вкусами", - добавил шеф-повар.
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