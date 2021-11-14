Шеф-кухар поділився секретом приготування піци вдома: як правильно вибрати сир

Справжня піца - це тісто, соус, сир, а потім усе інше. Сир - продукт делікатний і вимагає до себе особливої уваги. Експерти впевнені, що сир - це головний інгредієнт цієї італійської страви.
Яким має бути правильний сир для піци, розповів Styler засновник мережі "ПіцаХата" Олег Юдалевич.
За його словами, найкращий сир для піци - це молода моцарела кремової консистенції. Вона не твердне, не змінює після нагріву свій смак і аромат на більш різкий.
"Уважно прочитайте на етикетці, щоб це не був сирний продукт. Натирати потрібно на тертці з великими отворами і розсипати рівномірно на весь корж", - радить шеф.
Моцарела має бути м'якою і водночас пружною на дотик, з терміном реалізації не більше ніж 4 тижні, жирністю 50%.
Вага сиру на одну піцу в співвідношенні не менш ніж 0,5 до 1 з тістом (на 400 грамів тіста мінімум 200 грамів сиру, а краще один до одного).
Фото: засновник мережі "ПіцаХата" Олег Юдалевич
Експерт рекомендує викладати моцарелу зверху на інші начинки.
Окрім моцарелли можна взяти сир гауда 50% жирності. Також сир пармезан (не менше року витримки, бажано італійський) - він додає особливого присмаку і ним посипають гарячу піцу відразу після випікання.
Для любителів сиру з пліснявою - сири рокфор чи "дор блю ріжемо кубиками і розкладаємо по всій поверхні.
Наприклад, в популярній піці "Чотири сири" використовують зазвичай моцарелу (50% ваги тіста), гауду (25% ваги тіста), рокфор (чи дор блю - сири з пліснявою, 15% ваги тіста) та пармезан (10% ваги тіста).
Пармезаном піцу треба посипати після випікання. Зверніть увагу, найкраще сирна піца смакує на білому соусі. В домашніх умовах можна використати звичайні вершки 18% жирності.
"Пропорції сиру можна змінювати за власним смаком і взагалі, не бійтеся і експериментуйте зі смаками", - додав шеф-кухар.
Раніше ми писали, як приготувати найкраще тісто для піци вдома. Шеф-кухар дав простий рецепт.