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Шеф-повар назвал запрещенные добавки в котлеты, которые только портят фарш

Автор: Светлана Мащенко

Шеф-повар рассказал, какие добавки могут испортить ваши домашние котлеты, а также назвал ингредиент, который сделает мясное блюдо действительно вкусным и по-ресторанному изысканным.

Об этом пишет Gazeta.

Забудьте о привычных добавках в фарш

По мнению специалиста, в домашние котлеты не стоит класть яйца и размоченный хлеб.

"Я против того, чтобы добавлять в фарш яйца, молоко, размоченный хлебный мякиш, чеснок, панировочные сухари или колотый лед. Только соль, перец и огромное количество репчатого лука", - заявил шеф-повар.

Но и с луком есть нюансы

Эксперт говорит, что лук придаст котлетам сочность и "совсем не будет отвлекать от вкуса мяса".

Шеф-повар отметил, что лук в котлетном фарше не должен быть сырым, иначе получится "грубо, по-деревенски". Возьмите сковороду, сливочное масло, нарежьте лук и лучшая добавка в фарш готова!

Карамелизуйте лук в сливочном масле в течение 15 минут, затем протрите его через мелкое сито вместе с мясом и тертым сливочным маслом. Масло придаст котлете сочность и будет ее "держать" во время жарки.

На 1 кг мяса понадобиться 600 г сырого лука.

Ранее кулинары также рассказали, как приготовить килограмм сочных и нежных котлет из 0,5 кг фарша без муки, манки и булки.

Кроме того мы писали, что может произойти, если в котлеты добавить рюмку водки.

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