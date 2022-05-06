Шеф-повар назвал ошибки при готовке курицы, которые безнадежно испортят ее вкус

Неправильная разморозка

До начала готовки курицу нужно разморозить полностью. Не до конца размороженное мясо готовить нельзя. Как не рекомендуется и готовить курицу, которая только из холодильника - оставьте ее ненадолго при комнатной температуре.

Кости нужно оставлять

Курицу, как и другие виды мяса, лучше всего готовить на кости. Дело в том, что кости лучше проводят тепло, что положительно влияет на прожарку мяса и делает его вкус более богатым. Только грудку готовят без кости, лучше всего - на гриле.

Время добавления специй

Одна из самых распространенных ошибок при приготовлении курицы - добавление специй в последний момент. Это нужно делать заранее, чтобы мясо как можно лучше пропиталось приправами.

Приготовление в духовке

При таком способе следует помнить, что грудка прожаривается раньше, чем бедра, на которые и следует ориентироваться. Для того чтобы птица прожаривалась более равномерно, лучше связать ее веревкой.

Как не пересушить

Чтобы курица в духовке не получилась слишком сухой, ее лучше готовить грудкой вниз: так к ней будут стекать соки, и она станет мягче. За десять минут до готовности переверните птицу, чтобы хорошо поджарилась кожа.