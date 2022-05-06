Шеф-кухар назвав помилки при готуванні курки, які безнадійно зіпсують її смак

Смачна курочка в духовці, на сковорідці або в каструлі з овочами може стати головною прикрасою вашого столу, а може виявитися розчаруванням. Які ж типові помилки допускає кожен з нас?
Про це розповів шеф-кухар ресторану Жорді Віла, пише La Vanguardia.
Неправильне розморожування
До початку готування курку потрібно розморозити повністю. Не до кінця розморожене м'ясо готувати не можна. Як не рекомендується і готувати курку, яка тільки з холодильника - залиште її ненадовго при кімнатній температурі.
Кістки потрібно залишати
Курку, як і інші види м'яса, найкраще готувати на кістці. Справа в тому, що кістки краще проводять тепло, що позитивно впливає на прожарювання м'яса і робить його смак більш багатим. Тільки грудку готують без кістки, найкраще - на грилі.
Час додавання спецій
Одна з найпоширеніших помилок при приготуванні курки - додавання спецій в останній момент. Це потрібно робити заздалегідь, щоб м'ясо якомога краще просочилося приправами.
Приготування в духовці
При такому способі слід пам'ятати, що грудка прожарюється раніше, ніж стегна, на які і слід орієнтуватися. Для того щоб птиця прожарювалася більш рівномірно, краще зв'язати її мотузкою.
Як не пересушити
Щоб курка в духовці не вийшла занадто сухою, її краще готувати грудкою вниз: так до неї будуть стікати соки, і вона стане м'якше. За десять хвилин до готовності переверніть птицю, щоб добре підсмажилася шкіра.
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