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Шеф-повар дал рецепт маринованных огурцов за 10 минут: быстро и вкусно

Автор: Людмила Жукова

Маринованные огурцы уместны и летом и зимой. Приготовить такую закуску можно дома за короткое время.

Рецепт быстрых маринованных огурцов представил украинский шеф-повар Анатолий Добровольский в своем Instagram.

Ингредиенты

  • Два крупных свежих огурца
  • Соевый соус - 2 стол ложки
  • Кунжутное масло - 50 граммов
  • Перец чили
  • Уксус - две столовые ложки
  • Сахар - столовая ложка

Пошаговый рецепт приготовления

Очистите от кожуры огурцы, потом разрежьте пополам овощ, а потом каждую половинку на восемь частей вдоль. Возьмите один перчик чили, разрежьте его и удалите семена.

В миску вылейте соевый соус, кунжутное масло, добавьте нарезанный кубиками чили, столовую ложку сахара. Перемешайте и постарайтесь покрыть маринадом все дольки огурцов. Дайте настояться 5-10 минут. Все готово. Приятного аппетита!

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