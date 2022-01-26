Шеф-повар дал рецепт маринованных огурцов за 10 минут: быстро и вкусно

Маринованные огурцы уместны и летом и зимой. Приготовить такую закуску можно дома за короткое время.
Рецепт быстрых маринованных огурцов представил украинский шеф-повар Анатолий Добровольский в своем Instagram.
Очистите от кожуры огурцы, потом разрежьте пополам овощ, а потом каждую половинку на восемь частей вдоль. Возьмите один перчик чили, разрежьте его и удалите семена.
В миску вылейте соевый соус, кунжутное масло, добавьте нарезанный кубиками чили, столовую ложку сахара. Перемешайте и постарайтесь покрыть маринадом все дольки огурцов. Дайте настояться 5-10 минут. Все готово. Приятного аппетита!
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