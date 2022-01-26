Шеф-кухар дав рецепт маринованих огірків за 10 хвилин: швидко і смачно

Мариновані огірки доречні і влітку і взимку. Приготувати таку закуску можна вдома за короткий час.

Інгредієнти

Два великих свіжих огірки

Соєвий соус - 2 ст. ложки

Кунжутне масло-50 грамів

Перець чилі

Оцет-дві столові ложки

Цукор - столова ложка

Покроковий рецепт приготування

Очистіть від шкірки огірки, потім розріжте навпіл овоч, а потім кожну половинку на вісім частин уздовж. Візьміть один перець чилі, розріжте його і видаліть насіння.

У миску вилийте соєвий соус, кунжутне масло, додайте нарізаний кубиками Чилі, столову ложку цукру. Перемішайте і постарайтеся покрити маринадом все часточки огірків. Дайте настоятися 5-10 хвилин. Все готово. Смачного!