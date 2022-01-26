Шеф-кухар дав рецепт маринованих огірків за 10 хвилин: швидко і смачно

Мариновані огірки доречні і влітку і взимку. Приготувати таку закуску можна вдома за короткий час.
Рецепт швидких маринованих огірків представив український шеф-кухар Анатолій Добровольський у своєму Instagram.
Очистіть від шкірки огірки, потім розріжте навпіл овоч, а потім кожну половинку на вісім частин уздовж. Візьміть один перець чилі, розріжте його і видаліть насіння.
У миску вилийте соєвий соус, кунжутне масло, додайте нарізаний кубиками Чилі, столову ложку цукру. Перемішайте і постарайтеся покрити маринадом все часточки огірків. Дайте настоятися 5-10 хвилин. Все готово. Смачного!
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