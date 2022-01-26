RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Шеф-кухар дав рецепт маринованих огірків за 10 хвилин: швидко і смачно

Автор: Людмила Жукова

Мариновані огірки доречні і влітку і взимку. Приготувати таку закуску можна вдома за короткий час.

Рецепт швидких маринованих огірків представив український шеф-кухар Анатолій Добровольський у своєму Instagram.

Інгредієнти

  • Два великих свіжих огірки
  • Соєвий соус - 2 ст. ложки
  • Кунжутне масло-50 грамів
  • Перець чилі
  • Оцет-дві столові ложки
  • Цукор - столова ложка

Покроковий рецепт приготування

Очистіть від шкірки огірки, потім розріжте навпіл овоч, а потім кожну половинку на вісім частин уздовж. Візьміть один перець чилі, розріжте його і видаліть насіння.

У миску вилийте соєвий соус, кунжутне масло, додайте нарізаний кубиками Чилі, столову ложку цукру. Перемішайте і постарайтеся покрити маринадом все часточки огірків. Дайте настоятися 5-10 хвилин. Все готово. Смачного!

Читайте також, кулінар дав рецепт кращих булок для бургерів.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепт