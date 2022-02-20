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Шеф-кухар чесно розповів, як вибрати смачні суші і не попастися на хитрощі ресторанів

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Неділя 20 лютого 2022 10:35
Шеф-кухар чесно розповів, як вибрати смачні суші і не попастися на хитрощі ресторанів Фото: як замовити якісні суші (undersun.com.ua)
Автор: Світлана Мащенко

Сьогодні суші і роли стали звичною стравою для більшості наших сімей. Багато хто замовляє суші додому. Але як правильно вибрати суші, щоб вони точно були смачними?

Про це зі Styler поділився шеф-кухар і власник преміум доставки суші Undersun.

Міф про "свіжу" рибу

Шеф-кухар розкрив секрет і розвіяв міф про те, що тільки в супер популярних доставках і мережах ресторанів свіжа риба.

Вона скрізь практично однакова, так як риба (зокрема, лосось) в Україну надходить по вівторках і далі закуповується компаніями (якщо звичайно самі не розводите рибу і кожен день не ловите).

Єдина різниця - це якість риби, яку компанія закуповує і в правильності зберігання (на жаль багато компаній намагаються купити рибу гірше, заощадивши собівартість і більше заробити).

Як вибрати суші і не прогадати

Експерт каже, що найбільш звичні і популярні роли - Філадельфія і Каліфорнія - найчастіше оптимальний вибір.

Такі роли однакові практично скрізь. Різниця лише в сирі та ікрі (краще брати тобіко, так як масаго - це просто ікра мойви.

Також варто звернути увагу на цінову політику компанії. Адже всі ресторани відкриваються, щоб заробити. І жоден власник не буде пропонувати якісний продукт за смішні гроші.

Шеф-кухар чесно розповів, як вибрати смачні суші і не попастися на хитрощі ресторанів

Фото: undersun.com.ua

Щоб не прогадати, можна взяти стандартне співвідношення цін по класичним роллам (наприклад, Філадельфії). Все, що нижче ціни приблизно 150 грн за рол (приблизно 200-210 грам) це:

  • неякісні продукти,
  • мало сиру і риби (найдорожчі інгредієнти в цій позиції),
  • вага, яка не дотягує до стандарту.

Ціна - найважливіше, на що слід звернути увагу

"Якщо ж брати преміумсегмент, то з цього ж ролу в середньому вага повинна бути +300 грам і можете бути впевнені, що ви відчуєте і рибу і сир, так як в таких компаніях краще дотримуються правил", - розповідає експерт.

Ще один варіант, що б не прогадати, це замовити суші сет, де різні позиції і ви зможете скуштувати кілька видів ролів і зрозуміти, що вам більше подобається.

"Але, знаючи всю кухню зсередини, можу з упевненістю сказати, що вибирати все-таки варто відштовхуючись від цінової політики закладу. Чим нижче ціни, тим гірше продукція. І це стосується не тільки риби, а й рису (головний компонент), листів норі, рисової заправки і звичайно ж сиру", - підсумував шеф-кухар.

Раніше ми писали, як приготувати суші "Філадельфія" вдома, щоб вийшло як в ресторані.

Також бренд-шеф також розповів, як правильно зварити рис для суші.

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