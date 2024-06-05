Шеф-кухарі назвали макарони, які не варто купувати та замовляти в ресторані

Макарони можна назвати найуніверсальнішим продуктом на кухні. Але кількість видів може здаватися нескінченною. Кухарі розповіли, які пасти не варто замовляти в ресторані, а яким краще надати перевагу.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost.
Мабуть, це найпопулярніша форма пасти у світі. Шеф-кухар Надя Катерина Мунно розповіла, що багато ресторанів виготовляють спагеті за власними рецептами, що робить їх високоякісними.
Також їх неймовірно важко зіпсуватися під час приготування.
Ця північноіталійська яєчна паста відома своїми довгими стрічками. Існує думка, що шеф-кухар створив його на честь золотих локонів своєї майбутньої дружини.
Її часто поєднують з м’ясними соусами, такими як болоньєзе.
Тальятелле (фото: wikipedia)
Паккері - паста у вигляді коротких і великих трубок з прямим зрізом. Ця паста часто подається з начинкою, але не менш смачна і без неї.
У пасту чудово вміщуються свіжі помідори або соус болоньєзе. Таку пасту важко переварити, тож ви отримаєте аль-денте, як люблять італійці.
Це невеликі макаронні вироби, зроблені з манної крупи або іншого борошняного тіста, які нагадують мініатюрні булочки для хот-догів, зазвичай готуються з часником і броколі або просто з томатним соусом.
Вважається, що це одна з найстаріших форм макаронних виробів у південній Італії.
Це довгі стрічки, закручені у спіраль шириною 0,65-1 см і довжиною до 7 см, в США часто називають ротіні.
Для різноманітності фузілі забарвлюють в різні кольори, наприклад, зелений (екстракт шпинату) або червоний (екстракт буряка).
Ідеально підходять для супів, салату з пасти або вершкового соусу.
Фузілі (фото: wikipedia)
За формою тортелліні нагадує маленькі пельмені, куточки яких з'єднують, щоб отримати кільце або бутончик.
Згідно з легендою, тортелліні придумав молодий кухар: він приготував макарони з начинкою, обернувши заготовку навколо мізинця і зобразивши таким чином пупок своєї коханки.
Це набагато тонша та делікатніша форма спагеті.
Шеф-кухар Марчелліно Верзіно розповів, що каппелліні важко довести до досконалості під час приготування, тому вони часто виходить перевареним та несмачним.
В Італії Cappellini використовують лише для приготування супу, оскільки це надзвичайно тонка та ніжна паста.
Ця трубчаста локшина часто може згортатися з різних причин, наприклад, через надмірно зволожене тісто або недостатній час висихання.
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