Шеф-повара назвали макароны, которые не стоит покупать и заказывать в ресторане

Макароны можно назвать универсальным продуктом на кухне. Но количество видов может казаться нескончаемым. Повара рассказали, какие пасты не стоит заказывать в ресторане, а каким лучше отдать предпочтение.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.
Пожалуй, это самая популярная форма пасты в мире. Шеф-повар Надя Екатерина Мунно рассказала, что многие рестораны производят спагетти по собственным рецептам, что делает их высококачественными.
Также их очень трудно испортиться во время приготовления.
Эта североитальянская яичная паста известна своими длинными лентами. Существует мнение, что шеф-повар создал ее в честь золотых локонов своей будущей жены.
Ее часто сочетают с мясными соусами, такими как болоньезе.
Тальятелле (фото: wikipedia)
Паккери - паста в виде коротких и больших трубок с прямым срезом. Эта паста часто подается с начинкой, но не менее вкусна и без нее.
В пасту прекрасно помещаются свежие помидоры или соус болоньезе. Такую пасту трудно переварить, так что вы получите аль-денте, как любят итальянцы.
Это небольшие макаронные изделия, сделанные из манной крупы или другого мучного теста, напоминающих миниатюрные булочки для хот-догов, обычно готовятся с чесноком и брокколи или просто с томатным соусом.
Считается, что это одна из самых старых форм макаронных изделий в южной Италии.
Это длинные ленты, закрученные в спираль шириной 0,65-1 см и длиной до 7 см, в США часто называют ротини.
Для разнообразия фузили окрашивают в разные цвета, например зеленый (экстракт шпината) или красный (экстракт свеклы).
Идеально подходят для супов, салата из пасты или сливочного соуса.
Фузили (фото: wikipedia)
По форме тортеллина напоминает маленькие пельмени, уголки которых соединяют, чтобы получить кольцо или бутончик.
Согласно легенде, тортеллини придумал молодой повар: он приготовил макароны с начинкой, повернув заготовку вокруг мизинца и изобразив пупок своей любовницы.
Это гораздо более тонкая и более деликатная форма спагетти.
Шеф-повар Марчеллино Верзино рассказал, что каппеллини трудно довести до совершенства во время приготовления, поэтому они часто получается переваренным и безвкусным.
В Италии Cappellini используют только для приготовления супа, поскольку это очень тонкая и нежная паста.
Эта трубчатая лапша часто может сворачиваться по разным причинам, например из-за чрезмерно увлажненного теста или недостаточного времени высыхания.
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