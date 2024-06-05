Лучшие пасты

Спагетти

Пожалуй, это самая популярная форма пасты в мире. Шеф-повар Надя Екатерина Мунно рассказала, что многие рестораны производят спагетти по собственным рецептам, что делает их высококачественными.

Также их очень трудно испортиться во время приготовления.

Спагетти (фото: Freepik)

Тальятелле

Эта североитальянская яичная паста известна своими длинными лентами. Существует мнение, что шеф-повар создал ее в честь золотых локонов своей будущей жены.

Ее часто сочетают с мясными соусами, такими как болоньезе.

Тальятелле (фото: wikipedia)

Паккери

Паккери - паста в виде коротких и больших трубок с прямым срезом. Эта паста часто подается с начинкой, но не менее вкусна и без нее.

В пасту прекрасно помещаются свежие помидоры или соус болоньезе. Такую пасту трудно переварить, так что вы получите аль-денте, как любят итальянцы.

Паккери (фото: Freepik)

Кавателли

Это небольшие макаронные изделия, сделанные из манной крупы или другого мучного теста, напоминающих миниатюрные булочки для хот-догов, обычно готовятся с чесноком и брокколи или просто с томатным соусом.

Считается, что это одна из самых старых форм макаронных изделий в южной Италии.

Кавателли (фото: wikipedia)

Фузили

Это длинные ленты, закрученные в спираль шириной 0,65-1 см и длиной до 7 см, в США часто называют ротини.

Для разнообразия фузили окрашивают в разные цвета, например зеленый (экстракт шпината) или красный (экстракт свеклы).

Идеально подходят для супов, салата из пасты или сливочного соуса.

Фузили (фото: wikipedia)

Тортелини

По форме тортеллина напоминает маленькие пельмени, уголки которых соединяют, чтобы получить кольцо или бутончик.

Согласно легенде, тортеллини придумал молодой повар: он приготовил макароны с начинкой, повернув заготовку вокруг мизинца и изобразив пупок своей любовницы.

Тортелини (фото: wikipedia)

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Каппеллини

Это гораздо более тонкая и более деликатная форма спагетти.

Шеф-повар Марчеллино Верзино рассказал, что каппеллини трудно довести до совершенства во время приготовления, поэтому они часто получается переваренным и безвкусным.

В Италии Cappellini используют только для приготовления супа, поскольку это очень тонкая и нежная паста.

Пенне

Эта трубчатая лапша часто может сворачиваться по разным причинам, например из-за чрезмерно увлажненного теста или недостаточного времени высыхания.

Пенне (фото: wikipedia)