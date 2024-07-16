Шеф-кухарі Білого дому розкрили секрет найдивніших страв, які їли президенти США

Кожен президент, який проживав під час своєї каденції в Білому домі, мав свого особистого шеф-кухар - спеціально найнятого або того, що залишився від попередників. І кожен президент мав свої невеликі кулінарні секрети, про які знали лише їхні кухарі.

Пиріг із яблуками з McDonald`s

У екс-президента Трампа улюблені страви були у стилі американської кухні. Він завжди був радий фаст-фуду і навіть попросив персонал навчитися готувати їжу, "як у МакДональдс" - смажені яблучні пиріжки та бургери.

Однак бургери у виконанні кухарів Білого дому йому не припали до смаку. Швидше за все тому, що на кухні головної людини країни використовують якісніші та корисніші продукти, ніж у мережі швидкого харчування.

Суха пересмажена риба

Джордж Буш-старший змушений був ласувати сухою смаженою рибою, оскільки саме таку любила його дружина Барбара. Роланд Месньє, який пропрацював кухарем у Білому домі 25 років, зізнається, що Барбара практично криком вимагала готувати рибу саме у такий спосіб.

Сендвічі з арахісовим маслом та медом

А ось Джорджу Бушу-молодшому дуже подобалися бутерброди з арахісовим маслом та медом. На кухні Білого дому шеф-кухарем був Уолтер Шайб, який розповів, що завжди тримав під рукою інгредієнти для улюбленої страви президента, оскільки той частенько зазирав до нього з проханням про перекус.

Миска шоколадного мусу

Улюблена їжа Рональда Рейгана - стейк, макарони з сиром. Але найбажаніша страва була та, яку він міг собі дозволити лише під час від'їзду першої леді з міста. Це велика миска шоколадного мусу. Ненсі забороняла персоналу пригощати президента шоколадом, але іноді шеф-кухар Роланд Месньє цю заборону порушував.

Фруктовий кекс

Франклін Рузвельт дуже любив смажений сир, омлети, рибний суп чаудер та десерт - кекс із фруктами. Як стверджувала домогосподарка Білого дому Генрієтта Несбітт, Рузвельт любив продукти, у які можна було "впиватися" або "вгризатися".

Пироги тільки у вихідні

Барак Обама та перша леді Мішель - любили добре поїсти. Їхній старший радник з політики харчування Сам Касс допоміг розбити Мішель великий город біля Білого дому та збалансував ініціативи на кухні - різко скоротив кількість випічки та дозволив пироги лише у вихідні.

Французька кухня

Дружина Джона Ф. Кеннеді найняла шеф-кухаря Рене Вердона, який привніс у меню Білого дому французький дух та смак. Коли Джекі оселилася в Білому домі, вона виявила, що кухня президента - це "штаб-квартира для нудної кулінарії, яку надають служби з боку". Вердон використовував овочі та трави, які виростив своїми руками.

Пюре з бобів гарбанзо

Ліндон Б. Джонсон вважав за краще яловичину на тості, пудинг з тапіоки та пюре з бобів гарбанзо. Рене Вердон залишив Білий дім у 1965 році, оскільки Джонсони любили класичнішу американську кухню.

Суп із бичачого хвоста

Улюблені страви Дуайта Ейзенхауера нагадують меню курного британського пабу - яловичина, перепілки, англійський рисовий пудинг. Але була страва, яку він любив готувати самостійно, без допомоги кухаря - суп із бичачого хвоста.

Черепаховий суп

Теодор Рузвельт або "Тедді", як його багато хто називав, вважав за краще максимально ситну їжу - свинину в тісті, смажену курку. Але була страва, яку, окрім президента, ніхто не їв - це черепаховий суп.

Желе з Кока-Коли

Месньє розповів, що в адміністрації президента Білла Клінтона був один сімейний рецепт, який якимось чином потрапив на кухню Білого дому. Як стверджував шеф-кухар, це було "спотворене поєднання желе з кока-коли з вишнями в глазурі". І саме воно було найулюбленішим блюдом всієї родини. А до того, як Клінтон почав шанувати вегетаріанство, він любив балуватися чизбургерами з халапеньо.

Сир із кетчупом

Шеф-кухар Генрі Халлер зі Швеції був найнятий у Білий дім у 1966 році. Він служив у п'яти президентів протягом 21 року, у тому числі - і Ніксону, який запозичив харчові уподобання у своєї бабусі. Цей президент любив їсти сільський сир із кетчупом, а ще - знамениті яйця із солониною.

Сирні кільця

Сім'я президента Картера принесла до Білого дому старовинний секретний рецепт сирних кілець. Месньє описав його так: "Це була суміш мюнстера, чеддера, найліпкішого сиру, який ви могли знайти, змішаного з цибулею, каперсами та полуничним джемом посередині". А ще Картери не терпіли арахіс.

Гострі соуси

Хілларі Клінтон колекціонувала соуси й, за словами персоналу Білого дому, вона зібрала кілька десятків, які на кухні мали завжди бути під рукою.