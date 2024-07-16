Шеф-повара Белого дома раскрыли секрет о самых странных блюдах, которые ели президенты США

У каждого президента, который проживал во время своей каденции в Белом доме, был свой личный шеф-повар - специально нанятый или тот, что остался от предшественников. И у каждого президента были свои небольшие кулинарные секреты, о которых знали только их повара.

Пирог с яблоками из McDonald`s

У экс-президента Трампа любимые блюда были в стиле американской кухне. Он всегда был рад фаст-фуду и даже попросил персонал научиться готовить пищу, "как в МакДональдс" - жареные яблочные пирожки и бургеры.

Однако бургеры в исполнении поваров Белого дома ему пришлись не по вкусу. Скорее всего потому, что на кухне главного человека страны используют более качественные и более полезные продукты, чем в сети быстрого питания.

Сухая пережаренная рыба

Джордж Буш-старший вынужден был лакомиться сухой пережаренной рыбой, так как именно такую любила его жена Барбара. Роланд Меснье, который проработал поваром в Белом доме 25 лет, признается, что Барбара практически криком требовала готовить рыбу именно таким способом.

Сэндвичи с арахисовым маслом и медом

А вот Джорджу Бушу-младшему очень нравились сэндвичи с арахисовым маслом и медом. В то время на кухне Белого дома шеф-поваром был Уолтер Шайб, который рассказал, что всегда держал под рукой ингредиенты для любимого блюда президента, так как тот частенько заглядывал к нему с просьбой о перекусе.

Миска шоколадного мусса

Любимая еда Рональда Рейгана - стейк, макароны с сыром. Но самое желанное блюдо было то, которое он мог себе позволить только во время отъезда первой леди из города. Это - большая миска шоколадного мусса. Нэнси запрещала персоналу угощать президента шоколадом, но иногда шеф-повар Роланд Меснье этот запрет нарушал.

Фруктовый кекс

Франклин Рузвельт очень любил жареный сыр, омлеты, рыбный суп чаудер и десерт - кекс с фруктами. Как утверждала домохозяйка Белого дома Генриетта Несбитт, Рузвельт любил продукты, в которые можно было "впиваться" или "вгрызаться".

Пироги только по выходным

Барак Обама и первая леди Мишель - любили хорошо поесть. Их старший советник по политике питания Сам Касс помог разбить Мишель большой огород возле Белого дома и сбалансировал инициативы на кухне - резко сократил количество выпечки и разрешил пироги только по выходным.

Французская кухня

Супруга Джона Ф. Кеннеди наняла шеф-повара Рене Вердона, который привнес в меню Белого дома французский дух и вкус. Когда Джекки поселилась в Белом доме, она обнаружила, что кухня президента - это "штаб-квартира для скучной кулинарии, предоставляемой службами со стороны". Вердон использовал овощи и травы, которые вырастил своими руками.

Пюре из бобов гарбанзо

Линдон Б. Джонсон предпочитал говядину на тосте, пудинг из тапиоки и пюре из бобов гарбанзо. Рене Вердон покинул Белый дом в 1965 году, так как Джонсоны любили более классическую американскую кухню.

Суп из бычьего хвоста

Любимые блюда Дуайта Эйзенхауэра напоминают меню пыльного британского паба - говядина, перепелки, английский рисовый пудинг. Но было блюдо, которое он любил готовить самостоятельно, без помощи повара - суп из бычьего хвоста.

Черепаховый суп

Теодор Рузвельт или "Тедди", как его многие называли, предпочитал максимально сытную еду - свинину в тесте, жареную курицу. Но было блюдо, которое, кроме президента никто не ел - это черепаховый суп.

Желе из Кока-Колы

Меснье рассказал, что в администрации президента Билла Клинтона был один семейный рецепт, который каким-то образом попал на кухню Белого дома. Как утверждал шеф-повар, это было "извращенное сочетание желе из кока-колы с вишнями в глазури". И именно оно было самыми любимым блюдом всей семье. А до того, как Клинтон стал почитать вегетарианство, он любил баловаться чизбургерами с халапеньо.

Творог с кетчупом

Шеф-повар Генри Халлер из Швеции был нанят в Белый дом в 1966 году. Он служил у пяти президентов в течение 21 года, в том числе - и Никсону, который позаимствовал пищевые пристрастия у своей бабушки. Этот президент любил есть деревенский творог с кетчупом, а еще - знаменитые яйца с солониной.

Сырные колечки

Семья президента Картера принесла в Белый дом старинный секретный рецепт сырных колечек. Меснье описал его так: "Это была смесь мюнстера, чеддера, самого липкого сыра, который вы могли найти, смешанного с луком, каперсами и клубничным джемом посредине". А еще Картеры не терпели арахис.

Острые соусы

Хиллари Клинтон коллекционировала соусы и по словам персонала Белого дома, она собрала несколько десятков, которые на кухне должны были быть всегда под рукой.