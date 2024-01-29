Шеф-кухар показав, як відкрити консервну банку без відкривачки: відео лайфхаку

Часто буває, що відкривачки під рукою немає, а треба відкрити консервну банку. Як виявилось, зробити це можна і без зручного кухонного інструменту. Знадобиться тільки столова ложка.

При написанні використовувались такі джерела: TikTok-сторінка шеф-кухаря Анатолія Добровольського та сайт Shuba.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, що знадобиться для того, щоб відкрити консервну банку в польових умовах.

Як відрити банку ложкою

Лайфхак із відкривання консервної банки звичайною столовою ложкою перевірив шеф-кухар. В результаті виявилось, що спосіб справді дієвий.

Необхідно затиснути ложку в долоні й терти нею об банку в одному місці. М’який метал піддасться і виникне отвір. Решту кришки можна буде прорізати ложкою так само як і консервним ключем.

Інші способи, які допоможуть відкрити банку

Канцелярський ніж

Це спосіб небезпечний, але дієвий. Міцно тримайте банку в руці на стійкій поверхні і проколіть кришку кінчиком ножа.

Можливо, вам знадобиться рушник чи інша цупка тканина для того, щоб огорнути банку та не порізати руки. Важливо бути обережними, якщо використовуєте такий метод.

Плоска викрутка

Міцно тримаючи викрутку в руці, покладіть її на кришку банки поруч з обідком. Візьміть молоток вільною рукою і обережно постукуйте по викрутці, поки не проколете отвір у банці.

Необхідно переконатись, що всі інструменти, які ви використовуєте були чистими.

Камінь або асфальт

За допомогою такого способу можна відкрити банку практично де завгодно. Потрібно добре потерти круговими рухами об асфальт, великий камінь або бетонну підлогу. Тоді на кришці сточиться весь ободок. Після цього акуратно стисніть банку збоку і зніміть верхню кришку.