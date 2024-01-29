Шеф-повар показал, как открыть консервную банку без открывашки: видео лайфхака

Часто бывает, что открывашки под рукой нет, а нужно открыть консервную банку. Как оказалось, сделать это можно без удобного кухонного инструмента. Понадобится только столовая ложка.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, что понадобится для того, чтобы открыть консервную банку в полевых условиях.

Как отрыть банку ложкой

Лайфхак по открыванию консервной банки обычной столовой ложкой проверил шеф-повар. В результате оказалось, что способ действительно действенный.

Необходимо зажать ложку в ладони и тереть о банке в одном месте. Мягкий металл подвергнется и возникнет отверстие. Остальную часть крышки можно будет прорезать ложкой так же как и консервным ключом.

Другие способы, которые помогут открыть банку

Канцелярский нож

Это способ опасный, но действенный. Крепко держите банку в руке на стойкой поверхности и проколите крышку кончиком ножа.

Возможно, вам понадобится полотенце или другая плотная ткань для того, чтобы окутать банку и не порезать руки. Важно быть осторожными, если вы используете такой метод.

Плоская отвертка

Крепко держа отвертку в руке, положите ее на крышку банки рядом с ободком. Возьмите молоток свободной рукой и осторожно постучите по отвертке, пока не проколете отверстие в банке.

Необходимо убедиться, что все инструменты, которые вы используете, были чистыми.

Камень или асфальт

С помощью такого способа можно открыть банку практически где угодно. Нужно хорошо потереть круговыми движениями об асфальт, большой камень или бетонный пол. Тогда на крышке сточится весь ободок. После этого аккуратно сожмите банку сбоку и снимите верхнюю крышку.